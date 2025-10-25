ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
557
1 хв

Балістика, дрони та ракети: як Україна пережила нічну атаку

Уночі вибухи лунали у низці областей — працювала ППО.

Анастасія Павленко
РФ знову вгатила по Україні

РФ знову вгатила по Україні / © Associated Press

У ніч проти 25 жовтня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«Противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами „Іскандер-М“ із Ростовської та Курської областей, 62-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів», — йдеться у повідомленні відомства.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 «Shahed», «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Київ пережив ворожу атаку — у столиці є постраждалі та руйнування.

