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Балістика і крилаті ракети: Росія масовано атакувала одне з міст
Російська армія завдала ракетного удару по підприємству у місті.
Вночі проти суботи, 17 жовтня, війська Росії атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Місто перебувало під масованих комбінованим ударом.
Що відомо про атаку на місто — читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Криворізькому районі «червона» повітряна тривога тривала від 04:05 до 06:45. Згодом у Кривому Розі сталися сильні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух балістичних ракет на місто. Влада заявила про атаку.
Атака на Кривий Ріг — що відомо
«Місто перебуває під комбінованим ударом балістичних та крилатих ракет», — повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що під прицілом російських ракет опинилося підприємство. Зайнялася пожежа. Минулося без травмованих.
«У Кривому Розі росіяни завдали удару по промисловому підприємству. Зайнялася пожежа», — додав він.
Як повідомлялося, цієї ночі у низці областей оголосили тривогу через загрозу ракет. Червоний рівень небезпеки був у значній частині центральних, північних, східних і південних регіонів.
Моніторингові канали попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет «Калібр» з району Новоросійська.