РФ вдарила балістикою середньої дальності, "Калібрами" і сотнями дронів: що знищила ППО під час масованої атаки

Атака РФ. / © ТСН.ua

Вночі проти п’ятниці, 9 січня, армія Росії завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Загарбники застосували ударні БпЛА, ракети морського і наземного базування. Зокрема, балістику середньої дальності. Основний напрямок цієї атаки - Київська область.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що радіотехнічними військами ПС було виявлено 278 засобів повітряного нападу: 36 ракет та 242 БпЛА:

242 ударних безпілотників типу Shahed (150 штук) та “Гербера” із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Чауди та Гвардійського;

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 : райони пусків – Брянська область;

22 крилатих ракет “Калібр”, що були запущені з акваторії Чорного моря;

однієї балістичної ракети середньої дальності: пуск із полігону Капустин Яр, що в Астраханській області.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 244 повітряні цілі:

226 безпілотників;

вісім балістичних Іскандер-М/С-400;

десять крилатих ракет “Калібр”.

За даними військових, зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

Нічна атака РФ

Близько опівночі по всій країні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Львові пролунали потужні вибухи. Вони сталися лише за кілька хвилин після того, як залунали сирени. Моніторингові чати інформували, що удар міг бути завданий «Орешніком».

Влада повідомила, що на Львівщині атаки зазнав об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару у селі Рудно, що біля обласного центру, спрацювала автоматична система безпеки газу. Сталися проблеми з газопостачанням.

Окрім того пізно ввечері та посеред ночі Росія масовано атакувала Київ балістикою, “Калібрами” та дронами. Пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури. Зокрема, на Лівому березі столиці запроваджено екстрені відключення світла.