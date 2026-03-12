Балкон із сюрпризом: у Харкові врятували майже тисячу червонокнижних кажанів з-під обшивки

Кажани. Фото: Ukrainian Bat Rehabilitation Center

Реклама

У Харкові з балкона багатоповерхівки врятували понад 900 кажанів, які кілька років зимували під обшивкою. Мешканка квартири давно знала, що під обшивкою балкона живуть рукокрилі: вона чула їх, але тварини їй не заважали. Ситуація змінилася цього лютого, коли кажани почали вибиратися всередину балкона, а сама конструкція почала руйнуватися.

Про це повідомив Український центр реабілітації кажанів.

За словами зоозахисників, власниця квартири знала про роботу Центру і одразу звернулася по допомогу. Ремонтні роботи проводили у координації з фахівцями, аби уникнути травмування тварин та забезпечити їх правильне транспортування.

Реклама

«Із плином роботи стало зрозуміло, що під обшивкою ховається велика колонія рудих вечірниць, тож нам необхідно було якомога швидше їх врятувати. А потім почались дні нон-стоп роботи із рукокрилими. Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, ми перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим та голодним», — йдеться в повідомленні.

Загалом вдалося врятувати понад 900 кажанів. Більшість із них перебувають у задовільному стані. Для тварин облаштували спеціальну холодну кімнату, де вони зможуть безпечно завершити зимівлю. Ослаблених особин додатково відгодовують і відновлюють.

У Центрі наголосили, що відповідальне ставлення власниці квартири та злагоджена співпраця під час ремонту дозволили зберегти життя великій кількості червонокнижних тварин.

Нагадаємо, до України вже прилетіли перші рожеві пелікани 2026 року. Зграю цих птахів зафіксували на півдні Одеської області поблизу лиману Сасик.