Балтійський циклон несе до України зиму: сніг і морози до -5 вже на підході

До України суне похолодання зі снігом та морозами / © УНІАН

Найближчими днями Україна опиниться під впливом холодного циклону, який принесе з собою відчутне зниження температури, шквальний вітер та опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Синоптики попереджають про нічні заморозки в більшості регіонів.

Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, 8–9 квітня ймовірні опади у вигляді мокрого снігу, а вночі у більшості регіонів, крім півдня, можливі заморозки.

За словами Діденко, особливу увагу варто звернути на сильний північно-західний вітер, швидкість якого досягатиме 15–20 метрів за секунду. Втім, як наголошує метеорологиня, цей період буде коротким — стабільне потепління прогнозують уже на середину місяця (від 14-15 квітня).

Своєю чергою начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що наразі відбувається зміна повітряної маси на прохолодну.

«Швидкий пірнаючий циклон «Rapunzel» рухається з Балтики на середню волгу», — зазначив метеоролог.

Постригань попереджає, що з 7 по 9 квітня переважатиме хмарна, вітряна та холодна погода з періодичними опадами у вигляді дощу та навіть мокрого снігу. За словами синоптика, температура повітря впродовж доби коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вночі та вранці на поверхні ґрунту можливі заморозки до -3 градусів морозу.

Найближчими днями погода в Україні різко зміниться / © Associated Press

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 8 квітня погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків.

Як прогнозують синоптики, у середу буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями будуть пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі можливі заморозки до -3 градусів нижче нуля). Вдень очікується до +9 градусів тепла. В Карпатах випаде невеликий сніг, температура вночі та вдень становитиме від 0 до -3 градусів морозу.

Погода в Україні 8 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Київській області та у місті Києві 8 квітня буде хмарно із проясненнями. Вдень та вночі пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла (на поверхні ґрунту заморозки очікуються від 0 до -3 градусів нижче нуля). Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві 8 квітня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ буде йти весь день і не припиниться до самого вечора.

Температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла вночі до +8 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 8 квітня / © скриншот

Погода в Одесі

У середу, 8 квітня, в Одесі та по всій області переважатиме хмарна погода з періодичними проясненнями. Протягом дня очікується невеликий дощ, який у самому місті розпочнеться переважно з ранку.

Температурні показники будуть досить контрастними: якщо в нічні години по області стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +6 градусів тепла (в Одесі близько +4…+6), то вдень повітря прогріється до +12 градусів вище нуля.

Водночас метеорологи попереджають про вітер зі швидкістю від 12 до 14 м/с у прибережній зоні, також очікується помірне хвилювання моря. Попри опади, видимість на дорогах області залишатиметься доброю.

Попередження про вітер на Одещині / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та безпосередньо у Дніпрі 8 квітня очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів вночі. Проте синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через нічні та ранкові заморозки: по всій території області, включаючи обласний центр, на поверхні ґрунту температура впаде до -3 градусів морозу.

Жителів Дніпропетровщині попереджають про заморозки / © Укргідрометцентр

Ніч буде досить холодною — очікується від 0 до +5 градусів тепла по регіону (у Дніпрі близько +2…+4 градусів тепла), а вдень повітря прогріється лише до +12.

Погода у Львові

У Львівській області 8 квітня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. Синоптики прогнозують похмуру погоду із проясненнями, водночас вони попереджають, що вночі та вдень випаде мокрий сніг та сніг.

Окрім того, вночі та вранці на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, також можливі пориви до 15 — 20 м/с.

У Львові та області вночі будуть сильні заморозки від 0 до -5 градусів морозу. Температура повітря вдень становитиме від +3 до +8 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 8 квітня буде хмарна погода з періодичними проясненнями. Якщо ніч мине без суттєвих опадів, то вдень і по області, і в самому Харкові пройде невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, помірний — у межах 5–10 м/с.

Водночас в області синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки. Протягом періоду з 8 по 11 квітня вночі очікуються сильні заморозки у повітрі — температура опускатиметься до -3 градусів морозу.

Попередження про сильні заморозки на Харківщині / © Укргідрометцентр

Вдень повітря прогріється лише до +10 градусів тепла по області, тоді як у місті стовпчики термометрів покажуть близько від +8 до +10 градусів тепла.

