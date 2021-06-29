"Банальна помста за "МастерШеф": Тищенко пояснив бійку з нардепом образою через кулінарне шоу

Сьогоднішній інцидент у парламенті одіозний нардеп називає "помстою колеги".

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який сьогодні почубився з колегою по партії Олександром Куницьким та вибив з його рук телефон, прокоментував інцидент.

За словами Тищенка, сутичка виникла ще за часів його суддівства на кулінарному шоу "МастерШеф", куди нібито хотів потрапити Куницький. Натомість Тищенко нібито відмовився брати його на проєкт. Сьогоднішній інцидент у парламенті одіозний нардеп називає "помстою колеги".

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"Сьогоднішня ситуація з Олександром Куницьким стала головним інфоприводом дня, затьмаривши засідання Ради. Десятки дзвінків і повідомлень. А насправді "скринька просто відкривався". Банальна помста кухаря-кондитера за освітою Куницького за те, що свого часу я не взяв його в "МастерШеф". Мстиві колеги у мене виявилися", - написав Тищенко на Telegram-каналі.

Нагадаємо, у Верховній Раді сталася сутичка між двома депутатами з партії "Слуга народу" - Олександром Куницьким і Миколою Тищенком. Тищенко вибив з рук свого колеги телефон. Після інциденту нардепи, озброєні телефонами, вийшли на вулицю і продовжили з'ясовувати стосунки там.

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