Як не купити банани з пестицидами: що означають наклейки на фруктах, цікаві факти про банани

Що означають наліпки на бананах, на що потрібно звернути увагу, купуючи їх, читайте в матеріалі ТСН.ua

Напевно багато хто помічає маленькі кольорові наклейки на бананах. Однак, мало хто замислюється для чого вони та яку інформацію надають. Подібного типу наклейки можна побачити й на інших фруктах.

Наклейки на бананах вказують на країну-виробника, компанію-виробника, а також інформують споживача про те, яким чином було вирощений фрукт. Найкориснішим, для споживача, напевно, буде з'ясувати, спосіб вирощування банана. Про це вказує 4- х чи 5-ти значний код на наліпці. Саме завдяки йому споживач може з'ясувати, наскільки корисний фрукт, який він купує.

Наклейки на бананах

Якщо на наклейках 4-значний код, який починається цифрами 3 або 4 , то це вказує на те, що продукт був вирощений за принципом інтенсивного сільського господарства. Тобто, щоб прискорити його ріст та дозрівання застосовували натуральні та мінеральні добрива серед яких і пестициди та інша хімія.

, то це вказує на те, що продукт був вирощений за принципом інтенсивного сільського господарства. Тобто, щоб прискорити його ріст та дозрівання застосовували натуральні та мінеральні добрива серед яких і пестициди та інша хімія. Якщо продукт має 5-значний код, який починається з цифри 9 , це означає, що він був вирощений традиційним способом "органічним" без застосування пестицидів і добрив.

, це означає, що він був вирощений традиційним способом "органічним" без застосування пестицидів і добрив. Якщо на банані наліпка, на якій 5-значний код, який починається з цифри 8, це означає, що продукт з ГМО, тобто є генетично модифікованим.

Цікаві факти про банани

Цікаві факти про банани

З точки зору ботаніки банани є ягодами, як, наприклад, кавуни. Однак всі давно звикли вважати їх фруктами. А бананове дерево — не дерево, а трава.

Існує близько тисячі видів бананів, і далеко не всі вони їстівні.

Банани майже в півтора раза поживніші за картоплю, а в сушених бананах у 5 разів більше калорій, ніж у сирих.

Банани — самий радіоактивний плід на Землі, в порівнянні з іншими культурами. Але хвилюватися не потрібно, навіть якщо їсти одні банани, все одно не можливо з'їсти їх стільки, щоб радіація нашкодила.

Банани зріють дуже довго — від 10 до 18 місяців в залежності від сорту. Якщо дозволяє клімат, банани дозрівають 3 рази на рік.

З бананів виготовляють борошно, кетчуп, а з бананової шкірки - мило.

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