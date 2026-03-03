Банда "ворожок" ошукала вдів та військових на шалену суму: деталі від поліції (фото)

Атрибутика «ворожок», які ошукували українців / © Національна поліція України

В Україні три родинні клани під виглядом «ворожок» виманювали останні гроші у вдів захисників та чинних військових. Поліція викрила масштабну схему, де «магічна атрибутика» слугувала інструментом психологічного тиску.

Про це повідомила поліція Києва.

Київські правоохоронці викрили діяльність трьох сімей, які щонайменше від 2024 року під виглядом надання езотеричних і «ворожильних» послуг систематично ошукували українців.

За даними слідства, схему організувала 50-річна жителька Черкаської області. Вона залучила до діяльності непрацевлаштованих родичів і знайомих віком від 18 до 60 років. Отримані кошти організаторка використовувала для власних потреб і розподіляла між спільниками.

Шахрайська схема «ворожок» — як вона працювала

Учасники групи діяли через спеціально створені сайти езотеричної тематики, а також спілкувалися з клієнтами телефоном і в месенджерах. Для розширення аудиторії вони оплачували таргетовану рекламу своїх «послуг» в Інтернеті.

«Зловмисники вводили потерпілих в оману щодо нібито наявності у фігурантів надприродних здібностей, переконували у неминучості негативних наслідків у разі відмови від «обрядів» та вимагали перерахування коштів. Звичайні побутові речі при цьому видавали за «магічну атрибутику», — йдеться у заяві поліції.

Потерпілих також схиляли надсилати ювелірні вироби із золота або оформлювати мікрокредити та здавати цінності до ломбардів, щоб переказати гроші на підконтрольні рахунки. За даними слідства, такі дії фігуранти обговорювали між собою, насміхаючись із жертв.

Зловмисники ошукували військових та їхні родини

«Зокрема, дружину загиблого воїна за допомогою психологічного тиску та залякувань спонукали перерахувати кошти з державної виплати у зв’язку із загибеллю чоловіка», — зазначили правоохоронці.

Серед постраждалих — військовослужбовці ЗСУ та їхні родини. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,4 млн грн.

Обшуки у «псевдоворожок» і що з ними зараз

Кіберполіцейські встановили адміністраторів вебресурсів, простежили рух коштів і визначили ключових учасників групи. Правоохоронці провели 10 обшуків у Черкаській та Вінницькій областях — у помешканнях підозрюваних і в їхньому автомобілі.

Під час обшуків вилучено транспорт, незареєстровану гладкоствольну зброю, понад 400 тис. грн у різній валюті, десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, стартові пакети мобільних операторів, окультні матеріали, обрядову атрибутику та візитівки так званих ясновидиць.

Слідчі оголосили трьом членам угруповання підозру у шахрайстві. Організаторку групи та її найактивнішу спільницю затримали. Суд узяв обох під домашній арешт. Щодо ще одного підозрюваного вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, поліція встановлює спільників фігурантів.

До слова, у Дніпровському районі Києва 49-річна «ворожка» ошукала 19-річну дівчину на 120 тис. грн. Зловмисниця залякала потерпілу «порчею» та запропонувала «ритуал очищення», під час якого виманила золоті прикраси, непомітно їх викрала та втекла. Поліція оперативно затримала рецидивістку.