Бандера та Байден – серед персонажів: на Львівщині встановили незвичну різдвяну шопку

Організатори кажуть, що релігійна тематика вертепів нерідко переростає в світську, тому нічого дивного у цих фігурках немає.

На батьківщині відомого українського письменника і поета Івана Франка у селі Нагуєвичі Львівської області встановили незвичну різдвяну шопку. Серед традиційних біблійних персонажів та є фігурки президента США Джо Байдена та лідера ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє Львівська обласна рада.

"Чому тут розміщені ці дві фігури, які ніби й не мають відношення до Різдва? Для цього повернемося до історії виникнення шопок в Україні. Шопка – це різдвяний вертеп, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Унікальність українських шопок у тому, що кожна місцевість вносить у них національний, регіональний елемент, який власне їх і відрізняє", – пояснюють організатори.

За їхніми словами, у різдвяних виставах – вертепах, які здавна були популярні в Україні релігійна тематика п’єси нерідко переростала в світську. Залучалися і реальні персонажі того часу, коли відбувався вертеп.

"Ми мусимо навчитись в сучасному трактуванні показати свою автентику, речам надавати оту нашу внутрішню силу, якою відзначалась Україна, незважаючи на війни, катаклізми, які ми неодноразово переживали і переживаємо зараз", – ввжажає директор заповідника Богдан Лазорак.

Раніше повідомомлялося, що маленькі українці виступили на різдвяному концерті принцеси Уельської Кетрін.

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