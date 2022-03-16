Бандера відповів Кадирову, РФ без яхт і коней, зате з новим фастфудом "У дяді Вані": позитивні новини за 15 березня

Бандера відповів Кадирову, РФ без яхт і коней, зате з новим фастфудом "У дяді Вані": позитивні новини за 15 березня

Серед хороших для українців новин – з полону окупантів визволили мера Мелітополя Івана Федорова, Рамзан Кадиров вірить у те, що Степан Бандера живий, більше за всіх патріотів, а для росіян тим часом попливли за курсом їхнього воєнного корабля предмети розкоші: ікра, алмази, коні, парфуми і навіть лижі.

В Україні триває 21-й день війни з російськими окупантами, але українському бойовому духу, позитиву та героїчній боротьбі можна тільки позаздрити.

ТСН.ua зібрав позитивні події, які трапилися впродовж 16 березня в Україні та світі загалом. Історії, які підняли бойовий дух, настрій та завзяття кожного українця.

Мер Мелітополя знову готовий до бою. Під час спецоперації українцям вдалося звільнити з полону окупантів очільника міста Івана Федорова. З ним вже встиг поспілкуватися президент Володимир Зеленський, який с сказав, що "ми своїх не кидаємо". Федоров взяв два дні на відновлення і знову приступить до оборони Мелітополя.

Бандера відповів Кадирову

Голова Чечні Рамзан Кадиров днями заявив, що головним ворогом російського народу є "представник неонацистського руху" Степан Бандера. За його голову оголошена грошова винагорода в розмірі 250 тис. руб.

"Я вивчив усю схему і тактику цієї неонацистської нечисті і можу з впевненістю сказати, що головним ворогом російського народу є Бандера. Мої бійці зовсім скоро розправляться з ним, а пізніше – з усією іншою нацистською діяльністю", – запевнив Кадиров.

На цю тему мережа вибухнула жартами і мемами. Зокрема, у твіттері з’явився акаунт "Степан Бандера", автор якого відреагував на заяви голови Чечні.

Меми про Кадирова та Бандеру (9 фото)

Шок контент! БАНДЕРА відповів Кадирову!



Нагадаю, Кадиров оголосив нагороду в 250 млн рублів за голову Бандери! pic.twitter.com/EGEK2JMPQS — Олександр Аронець (@aronets) March 16, 2022

Знаю, просили не говорити, але Степан Бандера разом з Укр ДРГ на разі перебуває тут: pic.twitter.com/J9hEZdMjoj — Oleksii Rud (@StayWith_UA) March 16, 2022

"ОПЗЖ" – все?

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Усвідомили, що накоїли чи перевзуваються? Про саморозпуск оголосили одразу дві фракції "ОПЗЖ" – у Вінницькій облраді та в Херсонській міськраді. А тим часом низка членів парламентської фракції "ОПЗЖ" не залишають її, проте залишили Україну. Як повідомив спікер парламенту, нардепів саме цієї фракції найбільше серед тих народних обранців, які перебувають за межами держави в час війни.

Без парфумів, ікри, польотів, зате "У дяді Вані" замість McDonald's: нові реалії життя в РФ

У росіян є приказка "кому щі порожні, а кому перли задрібні". Справді, багаті й бідні люди завжди мали дещо різного рівня проблеми. Але тепер четверта порція санкцій для Росії від ЄС зрівнює жителів цієї країни-вигнанки, про що завжди мріяли їхні комуністи. А все тому, що тепер до РФ не можна передавати чи експортувати предмети розкоші – це всі речі, що коштують понад 300 євро.

До переліку увійшли круїзні судна та яхти, породисті коні, алмази, перли, вироби з дорогоцінних металів, елітні вина та спиртні напої, чорна ікра та трюфелі, сигари, парфуми. Під заборону потрапили також авто вартістю понад 50 тис. євро та мотоцикли дорожчі за 5 тис. євро, аксесуари та запчастини до них, музичні інструменти дорожчі за 1500 євро (а це означає, що близький друг Путіна музикант Сергій Ролдугін вже не купить собі нову віолончель), предмети мистецтва та антикваріат; екіпірування для гірських лиж, гольфу, підводного плавання та вітрильного спорту; різноманітні більярди та аксесуари до них, електронна техніка, відеоігри, столове срібло та порцеляна, килими, різноманітний одяг та ін. Загалом список займає 14 сторінок дрібним текстом.

Услід за предметами розкоші та воєнним кораблем полетіли літаки РФ. Так, Агентство з авіаційної безпеки ЄС зупинило дію ліцензій російських авіакомпаній. Серед них ­– відомі "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур".

Але росіянам нічого сумувати, адже в їхній країні хочуть зареєструвати нову торгову марку замість McDonald's – "У дяді Вані". Просто гляньте на це лого.

Сльози окупанта та "не**й шастати"

Окремий жанр ­– це перехоплені телефонні розмови російських окупантів з їхніми дружинами та близькими. Один такий вояк поскаржився дружині, як вони потрапили "під роздачу" в Україні, їм нічого їсти, немає боєприпасів та пального, і взагалі окупанти не бачать сенсу свого перебування в чужій державі. Своєю чергою дружина російського окупанта поскаржилася, що їй теж несолодко вдома, адже позачинялися Zara та McDonalds: "Тут повний п*здець також відбувається. Pepsi Cola твоєї більше нема, Asos більше нема, McDonalds більше нема. Всі магазини закрилися. Zara, Bershka – все закрилося, всі американські магазини".

Ще однин російський окупант поскаржився, що в Україні його ніхто радісно не зустрів, натомість трапляється чимало написів "не**й шастати" та "Путін х**ло". А ще російський загарбник бідкався на те, що у майбутньому "ними ніхто не пишатиметься".

Смішні меми на актуальні теми (9 фото)

Чи прийме ТРО Чернігова НАТО до свого складу?

Тим часом НАТО варто замислитися про вступ до чернігівської Територіальної оборони. Адже її бійці настільки суворі, що зупинили сьогодні спробу російської армії прорватися до обласного центру. Більше того, бійці спокійнісінько продовжують нарощувати собі фортифікаційні споруди.

Закордон у "бейбі-боксі"

Не всі українські чоловіки такі бойові, зате винахідливі. Ось один хотів відкосити від призову і сховався в "бейбі-боксі", щоб дружина могла вивезти його до Молдови. Проте цього фантазера знайшли українські прикордонники.

Музичний позитив по-українськи

Музикант Святослав Вакарчук разом з письменником Сергієм Жаданом привезли гуманітарну допомогу до Харкова. Користуючись нагодою, співак дав невеличкий концерт просто у харківському метро.

Своєю чергою співак Олег Винник відгукнувся на прохання шанувальників та створив переможну пісню. За основу виконавець взяв гімн України і дещо переробив у ньому слова. Свою кавер-версію артист назвав "пісенною молитвою".

Буде жити Україна!!! Ви просили у мене переможну пісню. Я теж цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе!!! Прийми від мене слова підтримки через кавер-версію на переможну музику гімну України, композитор М. М. Вербицький. В кожне серце, яке обливається кров'ю за Україну, за Перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва! Українець не може без Пісні! Українець не може без Свободи! З нами Бог! Єднаймось! ❤️ Опубліковано Олегом Винником Понеділок, 14 березня 2022 р.

Кіт Степан знайшовся у Франції

Інтернет-зірка кіт Степан з Харкова знайшовся через два тижні після зникнення. Пухнастому довелося стати біженцем і тепер він перебуває у Франції. Кіт прославився завдяки своєму сумному вигляду з коктейлями, але протягом двох тижнів Степан "не виходив" на зв'язок з шанувальниками, тож за тварину почали переживати, чи не трапилося з нею біди. Та вже сьогодні на сторінці Степана в Instagram з'явилася інформація, що він живий та здоровий.