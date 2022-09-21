Бандери, Ніла Армстронга та Королеви Єлизавети ІІ: у Дніпрі перейменували ще понад 40 вулиць

У місті триває дерусифікація топонімів, які були пов’язані з державою-терористкою РФ.

У Дніпрі 21 вересня змінили назви ще 44 вулиць і озера. Це найбільш розлогий з усіх попередніх ухвалених переліків.

Про це повідомили в міській раді.

Загалом у Дніпрі перейменували вже понад 110 вулиць.

"У місті в цілому понад 300 топонімів, що потребують дерусифікації та деколонізації. На кожній сесії ми перейменовуємо частинами. І будемо продовжувати це робити", - прокоментував мер міста Борис Філатов.

Тепер у Дніпрі з'явилися вулиці Бандери, Ніла Армстронга, Королеви Єлизавети ІІ та інші. З повним переліком нових назв можна ознайомитись на сайті міськради.

Нагадаємо, у КМДА роз'яснили, чи потрібно змінювати документи після перейменування столичних вулиць.

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