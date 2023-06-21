"Бандерлоги ср*ні, Росія старається всіх убивати": в Одесі спалахнув новий мовний скандал

Клієнтка супермаркету також заявляла, що Україна начебто завжди була у складі РФ і повернеться до її складу.

В Одесі спалахнув новий мовний скандал – в "Епіцентрі" невідома жінка називала українську мову "укронацистською" і заявляла, що Україна повинна бути частиною Росії.

Про це свідчить відеозапис, опублікований телеграм-каналом "Одесса Инфо".

Як розповіли очевидці, касир одеського гіпермаркету "Епіцентр" звернувся до клієнтки українською мовою, що дуже обурило її.

"На що вона почала кричати російською: "Я що – бандерлога, що ви зі мною так розмовляєте? Я не розумію вашу укронацистську мову, скоро вас усіх уб'ють", – йдеться в повідомленні пабліка.

Скандалістка також узялася заявляти, що Україна була та повинна бути у складі Росії. Водночас жінка стверджувала, що нібито любить Україну та її мову.

"Україну я люблю, між іншим. І вона залишиться, і буде при Росії – так як вона завжди і була. І українську мову я теж люблю. І Україна наша буде – тільки у складі Росії, як вона завжди і була", – заявила відвідувачка.

За кадром чутно, як якийсь чоловік каже, що з погляду про приналежність до Росії значна частина місцевого населення не погодиться. Тоді жінка почала вигукувати: "Ой, половина! Хто? Бандерлоги оць ці ср*ні, яких іще не вбили?! Росія старається всіх убивати. Нічого, скоро вас всіх не буде".

Скандалістка також заявила про своє російсько-єврейське коріння.

В Одесі стався новий мовний скандал: "Я не понимаю ваш укронацистский язык"

Мовний скандал з музикантами в Одесі

Нагадаємо, напередодні в Одесі спалахнув ще один мовний скандал, який був зафіксований на відео. Так, дві нетверезі жінки підійшли до вуличних музикантів, які виконували українські пісні, та почали вигукувати на їхню адресу: "Понаїхали!" Жінки також намагалися вибити з рук телефон авторки відео.

Додамо, на початку червня у Львові підліток з Одеси облаяв нецензурними словами народну депутатку Наталію Піпу, яка зробила йому зауваження за виконання на вулиці пісень російського виконавця Віктора Цоя. На неповнолітнього склали протокол про адміністративне правопорушення за дрібне хуліганство (саме за лайку, а не за мову). Підлітка на кілька днів забрали до притулку, адже він прибув до Львова без супроводу дорослих, а потім відпустили додому.

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