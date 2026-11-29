«Бандероль» / © Фото із соціальних мереж

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У неділю, 29 листопада, у Полтаві пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували рух швидкісних повітряних цілей — російських реактивних дронів «Бандероль».

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Атака РФ на Полтавщину 29 листопада: які цілі фіксували Повітряні сили

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, військові повідомляли про рух цілей у таких напрямках:

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«Швидкісна ціль курсом на Полтаву. „Бандероль“ повз Диканьку в південно-західному напрямку. „Бандероль“ повз Кобеляки курсом на Кременчук. „Бандероль“ на Полтаву з північного заходу».

Наразі повідомлень про пошкодження та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вибухи 29 листопада лунали не лише на Полтавщині. Цього дня російські безпілотники атакували Суми. У Ковпаківському районі міста внаслідок влучання дрона загорілася автівка.

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