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"Бандеролі" летіли на один із регіонів України: там пролунали вибухи — перші подробиці
Російські війська атакували Полтавську область швидкісними повітряними цілями.
У неділю, 29 листопада, у Полтаві пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували рух швидкісних повітряних цілей — російських реактивних дронів «Бандероль».
Атака РФ на Полтавщину 29 листопада: які цілі фіксували Повітряні сили
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, військові повідомляли про рух цілей у таких напрямках:
«Швидкісна ціль курсом на Полтаву. „Бандероль“ повз Диканьку в південно-західному напрямку. „Бандероль“ повз Кобеляки курсом на Кременчук. „Бандероль“ на Полтаву з північного заходу».
Наразі повідомлень про пошкодження та постраждалих не надходило.
Нагадаємо, вибухи 29 листопада лунали не лише на Полтавщині. Цього дня російські безпілотники атакували Суми. У Ковпаківському районі міста внаслідок влучання дрона загорілася автівка.