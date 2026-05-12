"Бандерщина": у Харкові дівчину зацькували за спілкування українською

У Харкові розгорівся черговий мовний конфлікт, який швидко набув розголосу в соціальних мережах. Суперечка між жінками виникла у парку. Інцидент супроводжувався лайкою.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За словами авторки відео, яка зафіксувала інцидент на камеру, причиною агресії з боку інших перехожих стала саме українська мова.

«Бендерщина», — саме таку фразу почула дівчина на свою адресу під час суперечки.

Жінка, яка знімала відео, була обурена такою реакцією, адже її сім’я, як вона стверджує, безпосередньо причетна до захисту міста від окупантів. Вона наголосила, що за Харків сьогодні воюють її найближчі люди — чоловік та батько.

Авторка відео наголосила, що її буквально «крили матами».

«Ви забули, де ви живете», — запитувала авторка відео.

Наразі невідомо, чи зверталася потерпіла до правоохоронних органів.

Дата публікації 10:56, 12.05.26

Нагадаємо, в Одеському національному технологічному університеті проводили перевірку щодо дотримання мовного законодавства після скарги студента на використання російської мови під час навчального процесу та екзаменів.

Під час перевірки підтвердилося, що викладач використовував російськомовні екзаменаційні білети та спілкувався зі студентами російською мовою. За результатами контролю на професора склали адміністративний протокол за порушення мовного законодавства, після чого його звільнили з посади.

Також, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляла, що нинішні штрафи за порушення мовного законодавства є недостатньо ефективними та не завжди спонукають порушників дотримуватися закону. За її словами, через це розглядається можливість підвищення сум штрафів для юридичних осіб у кілька разів.

Також повідомлялося, що протягом 2025 року за порушення мовного закону було виписано 95 штрафів на загальну суму майже 369 тисяч гривень.

