Банк Кредит Дніпро допомагає у відновленні Балаклійської лікарні на Харківщині

Банк Кредит Дніпро продовжує допомагати відновити роботу та медичне обладнання Балаклійської клінічної багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на Харківщині, яка зазнала серйозних пошкоджень і грабунку під час окупації.

Новий пакет допомоги від Банку Кредит Дніпро — 9 хірургічних аспіраторів для потреб багатопрофільної лікарні у Балаклії, які були закуплені фондом «Здорове майбутнє» за підтримки фінансової установи.

Як повідомили у пресслужбі Банку Кредит Дніпро, обладнання вже передане до лікарні та допомагає лікарям забезпечити своєчасне і якісне надання медичної допомоги цивільним мешканцям регіону й українським захисникам.

Хірургічні аспіратори використовуються для видалення/відкачування біологічних та/або сторонніх рідин, фрагментів роздроблених тканин, чужорідних елементів із людського організму під час проведення операцій, різних маніпуляцій і процедур. Унікальність придбаних за підтримки Банку Кредит Дніпро аспіраторів полягає в тому, що вони мають живлення від акумуляторних батарей. Завдяки цьому апарат можна легко пересувати між декількома робочими місцями медиків у лікарнях, а також надавати допомогу пораненим у польових умовах і в реанімобілях.

Банк Кредит Дніпро разом із благодійним фондом «Здорове майбутнє» стали одним із перших, хто допоміг відновлювати Балаклійську клінічну багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Під час окупації регіону ворожими військами медичний заклад був пошкоджений і розграбований.

У жовтні 2022 року зусиллями Банку Кредит Дніпро були обладнані реанімаційні палати. У травні 2023 року банк надав медикам лікарні медичні каталки для безпечного та швидкого транспортування пацієнтів всередині лікарні та на шляху до неї. З листопада 2023 року за підтримки банківської установи продовжено обладнання реанімаційних палат задля допомоги медикам у поверненні пацієнтів до повноцінного життя.