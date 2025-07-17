Банк Кредит Дніпро провів екологічну акцію в Голосіївському парку

Реклама

Під час екоакції команда волонтерів зі співробітників банку встановила інформаційні таблички з назвами дерев і трав’янистих рослин на території парку, а також долучилася до прибирання та впорядкування зон відпочинку.

Як зазначають у банку, подібні ініціативи — добра традиція для колективу: Банк Кредит Дніпро робить внесок у збереження довкілля та привертає увагу громадськості до природної спадщини столиці та її збереження.

«Наш банк — це більше, ніж фінанси. Це турбота. Ми віримо, що стабільність бізнесу неможлива без стабільності довкілля. Тому такі ініціативи — це прояв нашої відповідальності перед містом, суспільством і природою», — прокоментував екоакцію Сергій Панов, голова Правління Банку Кредит Дніпро.

Реклама

Національний природний парк «Голосіївський» — унікальний природоохоронний об’єкт, розташований у межах мегаполіса. Заповідна територія парку зберігає на території столиці рідкісні екосистеми, зокрема 24 види рослин, занесених до Червоної книги України.

«Команда банку разом із клієнтами та партнерами щодня робить маленькі та великі кроки задля перемоги України. Банк залишається надійним фінансовим партнером для бізнесу та українців, робить вагомий внесок у розвиток економіки нашої держави й активно реалізує соціальні та благодійні ініціативи», — розповіла пресслужба банку про його внесок у розвиток соціального та ділового напрямків і природних екосистем.

Банк Кредит Дніпро щорічно здійснює практичний внесок у збереження довкілля. Минулого року працівники Банку Кредит Дніпро облаштували сквер для відпочинку на Трухановому острові.