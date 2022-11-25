"Банк незламності": НБУ створить систему відділень, які працюватимуть під час блекауту

Нацбанк веде переговори і з мережами АЗС, аби в їхніх касах теж можна було зняти готівку.

НБУ планує створити мережу з близько 1000 відділень із резервними джерелами електроенергії, якою зможуть користуватися всі системно-важливі банки та працівники Нацбанку.

Про це голова Нацбанку України Андрій Пишний розповів Forbes.

"Ми називаємо це умовно "банк незламності" або power banking. Це периметр, в якому буде функціонувати уся банківська мережа на випадок екстремально критичної ситуації", – пояснив очільник НБУ.

Він також повідомив, що після виникнення проблем з електроенергією внаслідок російських атак "Ощадбанк" та "Приватбанк" запровадили "національний роумінг" карток. Йдеться про однакові тарифи для усіх банківських карток, незалежно від того, клієнтом якого банку є людина.

"Зараз працюємо, щоб розширити цю ідею і на інші банки", – сказав Пишний.

Окрім того, НБУ веде перемовини з мережами АЗС, аби в їхніх касах теж можна було зняти готівку.

Пишний сказав, що Нацбанк орієнтується на те, щоб у критичних ситуаціях банки могли забезпечити роботу не менш ніж 35% мережі.

Нагадаємо, в НБУ напередодні повідомили, що в Україні визначено перелік 760 чергових відділень банків, які надають фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності світла.

Додамо, що "Ощадбанк" скасував комісії за зняття готівки в банкоматах з карток усіх банків.

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