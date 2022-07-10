Банк розвитку Ради Європи створив спеціальні умови для вступу України до фінустанови

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) прийняв рішення про спеціальні умови якнайшвидшого набуття Україною членства у фінустанові.

БРРЄ також виділив кошти на підтримку українських біженців у Німеччині та Литві.

Про це повідомив очільник Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків", — каже Чернишов.

Слід зазначити, що адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позик на 465 млн. євро, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ. Серед іншого йдеться про розміщення українських біженців у приймаючих громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи тощо.

Крім того, у Німеччині державний банк розвитку Північної Рейн-Вестфалії отримав 200 млн. євро для часткового фінансування програми житла для біженців, що допоможе муніципалітетам у придбанні, будівництві та модернізації житла для українських біженців.

Уряду Литви Банк надасть 120 млн. євро для підтримки близько 30 тис. українських біженців, серед яких 13,5 тис. дітей.

Нагадаємо, Україна отримає грант на суму $1,7 млрд для покриття витрат держбюджету на медичні послуги.

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