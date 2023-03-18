Банки в Україні перевірятимуть клієнтів на зв'язки з Росією: що відомо

Банки в Україні перевірятимуть клієнтів на зв'язки з Росією, аби сприятиме підвищенню прозорості.

Національний банк зобов’язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із Росією.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією", - додали в Нацбанку.

Зазначається також, що Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", - кажуть в НБУ.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні до долара США на рівні – 36,6 гривень. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що відбувається на валютному ринку України та назвав умови для відмови від фіксованого курсу гривні.

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