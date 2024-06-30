Банківська таємниця та особисті дані українців - під загрозою: ТЦК зможуть отримати доступ до них

Днями Зеленський вніс зміни до закону про реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг".

Банківська таємниця та захист персональних даних військовозобов'язаних українців можуть опинитися під загрозою, оскільки Податкова та Міграційна служби скоро зможуть надати цю інформацію для ТЦК та СП.

Про це йдеться в оновленому проєкті № 11143.

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Нова редакції закону про реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" дозволяє ЦВК, Податковій та Міграційній службам передавати особисті дані (імена та прізвища, податковий номер, реквізити паспорта та інша інформація) українців віком від 17 до 60 років у базу даних реєстру "Оберіг". До внесення змін державним органам дозволялося передавати відомості про громадян, які досягли 18 років.

Цікаво, що у документі детально не визначено типи даних і межі дозволу їх використання ТЦК.

Додамо, що в реєстрі "Оберіг" також з'являться відомості про відкрите виконавче провадження та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства.

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Персональні дані українців

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсу для Фокус прокоментував, чи збережеться в країні поняття таємниці та права на захист персональних даних. Він вважає, що у країні, де мільйони людей добровільно встановили застосунок "Дія" і "Резерв+", немає навіть сенсу говорити про такі категорії.

"Такі дії означають автоматичну відмову людини від права на особисті дані. Тепер держава може робити що завгодно з наданими відомостями. Можлива резистентність (опір суспільства - ред.) протестована - вона виявилася низькою. Українцям все одно на свої персональні дані", - сказав він.

Якщо дані всіх громадян чоловічої статі без їхньої згоди потраплять до будь-якого реєстру, це можна розцінити як цілковиту неповагу до захисту персональних даних і порушення прав людини, додав він.

Водночас він не виключає ризиків зламу реєстру військовозобов'язаних. Система захисту реєстру "Оберіг" постійно вдосконалюється, але росіяни здатні її зламувати.

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Банківська таємниця

Видання зауважує, що українскі банки гарантують таємницю інформації про банківський рахунок, операції, що проводяться, і відомостей про клієнта. Усі дані про перебіг руху грошей, зміну банківських рахунків або платіжних карток банки надають тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а також за рішенням суду.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко підкреслила, що підписаному президентом законі не прописано, що військкомати побачать стан грошових рахунків у банках. Водночас вона звернула увагу на відсутність ясності з приводу механізму входу до реєстру "Оберіг".

"Йдеться фактично про дозвіл копатися в гаманцях українців. Який стосунок наявність рахунку в банку має до призову до ЗСУ? Надання доступу до демографічного реєстру можна зрозуміти - дізнаються, де особа зареєстрована. Акти цивільного стану дадуть відомості про наявність дітей і дружини. Усе інше - під великим питанням", - вважає адвокатка.

Нагадаємо, ТЦК зможуть бачити дані про несплачений штраф та відкриті в суді справи щодо ухилянтів.

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