Банківські обмеження в законопроєкті про мобілізацію: голова НБУ розповів деталі

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів про банківські обмеження в законопроєкті про мобілізацію.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" 6 січня.

"Ми взяли до відома цей законопроєкт. Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії і обмін думками. Наразі необхідно розуміти, що питання мобілізації не входить в зону компетенції Національного банка... Якщо буде потреба (а вона, скоріш за все, виникне, тому що законопроєкт дійсно містить деякі пункти), ми візьмемо участь в дискусії і ця дискусія буде, як завжди, аргументованою, достатньо глибокою і, я переконаний, виведе нас на оптимальний варіант рішення і формулювань законопроєкту", – зазначив Пишний.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

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