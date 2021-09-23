Банківський "call-центр" у СІЗО: у Херсоні в'язні обкрадали рахунки жителів області

Банківський "call-центр" у СІЗО: у Херсоні в'язні обкрадали рахунки жителів області

Аферисти видавали себе за співробітників банків.

У Херсоні кіберполіція викрила трьох в’язнів, які організували фіктивний банківський "call-центр". Вони ошукали жителів області на суму понад 86 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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Як встановили слідчі, підозрювані телефонували людям, представлялись працівниками служби безпеки найбільших банків України та говорили про заблоковані картки або заявки на отримання кредиту. Так вони дізнавалися особисті дані клієнтів банків - номер картки та PIN-код. А потім через онлайн-банкінг знімали всі гроші з рахунків жителів області.

Троє чоловіків наразі перебувають у херсонському слідчому ізоляторі. Під час обшуків у підозрюваних знайшли мобільний телефон, SIM-картки, "чорнові" записи та банківські картки.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченного ч.3 ст.190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в Україні аферисти вигадали нову шахрайську схему, аби виманити кошти громадян. Зловмисники телефонують українцям, обіцяючи компенсацію, але насправді самі видурюють гроші.

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