За переказ понад 5000 грн банківську карту можуть заблокувати: за якої умови це можливо

За переказ понад 5000 грн банківську карту можуть заблокувати: за якої умови це можливо

Згідно з правилами фінансового моніторингу, після підозрілого переказу банк повинен заблокувати банківську картку. Рахунок можуть арештувати навіть в тому випадку, коли гроші надійшли з терміналу від невідомої особи. ТСН.ua розповідає, за яких умов банківська картка може бути заблокована.

На спеціальному форумі Міністерства фінансів України постраждалий клієнт одного з банків розповів про випадок блокування банківської картки. Коли на рахунок надійшло кілька переказів на суму понад 5000 гривень кожен, чоловік втратив до нього доступ. Гроші надсилали з терміналу анонімно.

Виявилося, що згідно з Законом “Про запобігання та протидію відмиванню доходів…” фінансові установи повинні жорстко контролювати готівкові операції. Така серія переказів викликала у банка підозри, що відправник хоче уникнути ідентифікації своєї особистості.

Які дії можуть викликати підозру та привезти до блокування банківської картки

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у випадку безготівкові та готівкові операції, які є нетиповими для окремого рахунку;

безготівкові та готівкові операції, які є нетиповими для окремого рахунку; якщо переказ готівки (сума понад 5000 гривень) здійснювався за допомогою терміналу без верифікації особи;

при переказі коштів розміром понад 400 тисяч гривень;

у випадку транзакції, в яких беруть участь публічні особи або чиновники всіх рівнів;

якщо операції, здійснені ФОПами, які працюють менше 3 місяців, та юридичними особами.

Варто звернути увагу, що кожна фінансова установа має право вести свою власну політику щодо моніторингу. Якщо банку певна операція або серія переказів будуть здаватися підозрілими, він може заблокувати банківську картку. Це робиться для того, щоб вчасно виявити факт отримання доступу до рахунку сторонньою особою та протидіяти відмиванню коштів.