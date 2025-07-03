Банківську таємницю розкриють: Мінфін наполягає на змінах

Мінфін попередив про неминучість розкриття банківської таємниці в Україні / © Forbes. Україна

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Питання доступу до банківської інформації громадян України знову активно обговорюється на державному рівні. Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час засідання фінансового комітету Верховної Ради підтвердив, що розкриття банківської таємниці є частиною стратегічного плану.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Стратегічний напрямок та складні дискусії

За словами Дениса Улютіна, імплементація розкриття банківської таємниці є зафіксованою нормою в Національній стратегії доходів.

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«У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього [розкриття банківської таємниці — ред.] прийти. І це у будь-якому випадку буде», — наголосив заступник міністра.

Він також зазначив, що наразі триває «складна» дискусія між Міністерством фінансів та Національним банком України з цього питання. Улютін пояснив, що якби міністерство одразу запропонувало закон з усіма бажаними змінами, це автоматично прирекло б його на забуття.

«Якщо б ми вивели весь закон з усіма речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до Комітету не дійшов, він би навіть з Кабміну не вийшов», — наголосив Улютін.

Варто зазначити, що глава НБУ Андрій Пишний раніше заявляв, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, особливо в контексті інтеграції України до ЄС, де цей інститут також є дуже важливим.

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«Банківська таємниця — це те, що визначає банківський сектор як окремий, можна сказати, пласт у соціальній взаємодії та одного із суб’єктів захисту демократії. Без банківської таємниці неможливо уявити ані ефективної банківської діяльності, ані довіри суспільства до легальної фінансової системи», — сказав він в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

Законопроєкт №13233 та реєстр рахунків

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233. Цей документ, спрямований на інтеграцію України до платіжної зони SEPA (Single Euro Payments Area), передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфів усіх громадян.

За словами першого заступника голови Комітету Ярослава Железняка, цей реєстр буде містити інформацію про відкриття/закриття рахунків, зокрема електронних гаманців, та договори оренди сейфів. Доступ до цього реєстру матимуть Державна податкова служба, правоохоронні органи (зокрема, НАБУ, БЕБ), Держфінмоніторинг, НАЗК та АРМА. Ярослав Железняк припустив, що створення такого реєстру є наступним етапом підготовки до розкриття банківської таємниці.

«Переконаний, наступний етап — підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію», — підкреслив Железняк.

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Водночас Денис Улютін наголосив, що сам реєстр рахунків та сейфів не буде публічним, і до нього не передаватимуться дані про рух коштів чи залишки на рахунках, а лише метадані.Однак депутат Ніна Южаніна переконана, що держава вже фактично розпочала розкриття банківської таємниці через інші ініціативи, і вона категорично проти її повного розкриття.

«Повертаючись до того, що держава робить для того, щоб заволодіти банківською таємницею — вони на „маленьких пухкеньких лапках“ уже продираються в цю систему», — наголосила нардепка.

Нагадаємо, від 2025 року Державна податкова служба значно посилила контроль за доходами фізичних осіб та ФОПів, особливо ретельно відстежуючи карткові перекази. Відтепер навіть звичайні P2P-транзакції — переказ коштів з однієї банківської картки на іншу, що належать різним особам та розрахунки через небанківські фінансові установи можуть потрапити під приціл органів контролю.