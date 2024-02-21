Банкова збирає топпосадовців з усієї країни на "чесну розмову" з українцями

Керівництво України на 25 лютого готує масштабну конференцію за участі топ-посадовців, на якій відбудеться відверта розмова про подальший шлях нашої країни у 2024 році.

У неділю, 25 лютого, усе військово-політичне керівництво України проведе велику пресконференцію про майбутнє держави, війну та вступ до ЄС і НАТО.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

"На 25-те лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде у вигляді конференції, чесна розмова про наш шлях далі, про наш шлях у 24-му році. Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, СБУ, Головне управління розвідки, Мінстратпром, боюся когось забути. Перша леді буде, Міністерство інфраструктури, буде Офіс президента і звичайно сам президент", - розповів Никифоров.

За його словами, йтиметься про різні аспекти майбутнього України, зокрема про потенціал армії і її розвиток, про запровадження сучасних технологій. Також говоритимуть про інтеграцію України до ЄС та НАТО — що вже зроблено і що буде зроблено далі. Керівництво держави обговорить також гарантії безпеки.

"Будемо говорити про ментальне здоров'я, відновлення психічного і фізичного здоров'я українців, які постраждали під час війни. Про підтримку бізнесу. Багато про що. Про всі аспекти життя країни у майбутньому", - додав прессекретар глави держави.

Сам президент Зеленський за підсумками цієї конференції також візьме слово і проведе свою пресконференцію, під час якої "окреслить своє бачення означених тем і відповість на основні запитання".

Нагадаємо, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Європейський союз запровадить нові антиросійські санкції та розблокує виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

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