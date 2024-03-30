Бар "Поза зоною" з Харкова потрапив у гучний скандал: що не так з меню закладу — всі подробиці

У Харкові нещодавно відкрився бар "Поза зоною", який опинився в центрі скандалу через свою коктейльну карту з провокаційними та мізогінними назвами напоїв.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про скандал з баром.

Що не так з меню закладу

Заклад "Поза зоною", який розсташований у місті, яке постійно тероризують росіяни, обрав для себе досить незвичну і зухвалу концепцію. Серед назв коктейлів у меню можна знайти, зокрема, "Мрія педофіла", "Зґвалтований", "Кремпай", "Трійничок", "Інцест" тощо. Такі назви викликали обурення не лише серед пересічних українців, а й серед активістів та правозахисників по всій країні.

Описуючи коктейль “Насмоктала”, автори пишуть: “Легкий присмак тростини з ароматним як д… твоєї першої мулатки [закреслено] смаком маракуї та ананасом”.

Коктейль “69” описано як “незабутній як зґвалтування [закреслено] смак апельсину та персику з в міру терпким післясмаком”.

Барна карта закладу "Поза зоною" в Харкові / Скриншот

Барна карта закладу "Поза зоною" в Харкові / Скриншот

Реакція суспільства

Однією з перших на ситуацію звернула увагу відома блогерка та музикантка Марія Тучка, яка виступає під псевдонімом ТУЧА. Вона у коментарі "Суспільному" розповіла, що звернулася до поліції зі скаргою на наявність у меню напоїв з назвами, що толерують і романтизують педофілію, зґвалтування та сексизм.

Марія наголосила, що після відомих випадків зґвалтувань на окупованих територіях та історій, де винуватців виправдовують довжиною спідниці жертви або кількістю алкоголю в її крові, такі жарти є неприпустимими.

До критики приєдналася і журналістка та активістка "Гендеру в деталях" Євгенія Дишлева, яка стверджує, що подібні жарти ніколи не будуть прийнятними у цивілізованому суспільстві, незалежно від обставин - чи це мирний час, чи війна. Вона підкреслює, що в контексті війни, коли відомі випадки зґвалтувань, поведінка власників закладу викликає особливе обурення.

В Інституті масової інформації повідомили, що журналісти харківських ЗМІ "Накипіло" та "Люк" 20 березня звернулися до поліції та Державної служби з питань захисту споживачів через коктейль-бар "Поза зоною". Вони подали заяви за фактом виявлення реклами, що містить ознаки дискримінації та розповсюджується на носіях зовнішньої реклами, а також на сторінці закладу в Instagram.

Журналісти звертають увагу на порушення Закону України "Про рекламу", згідно з яким забороняється “вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб”.

Крім того, йдеться в заяві, відповідно до ч. 3 ст. 7 вищезгаданого закону, реклама не має містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.

Згодом за справу взялися й активісти, зокрема тьюторка громадської організації "Дівчата" Ольга Новак. Вона повідомила у своєму Instagram, що подала скаргу на заклад в Держпродспоживслужбу та Омбудсмену з прав людини. 28 березня у своїх InstaStories вона поділилася, що отримала відповідь.

Відповідь омбудсмена

Ситуація навколо бару "Поза зоною" набула широкого розголосу, і до справи долучився Уповноважений з прав людини. Дмитро Лубінець відкрив провадження проти харківського бару "Поза зоною".

Активістка Ольга Новак у своїх сторіс в Instagram розповіла: "Прийшов лист від Уповноваженого з прав людини, що відкрили провадження".

"Оскільки порушені питання потребують здійснення подальшої перевірки, інформую про прийняте рішення щодо відкриття провадження за Вашою заявою. Ураховуючи необхідність здійснення додаткових заходів контролю за дотриманням принципів недискримінації в різних сферах суспільних відносин та рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, подальший розгляд заяви буде здійснено у межах провадження відповідно до "Положення про порядок здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах про порушення прав і свобод людини і громадянина, затвердженого наказом Уповноваженого", - йдеться у повідомленні Лубінця Ользі Новак.

Відповідь уповноваженого ВР з прав людини / Скриншот

Водночас юрист ІМІ Володимир Зеленчук зазначив, що використання меню з подібним вмістом у закладі громадського харчування, найімовірніше, не призведе до суттєвої відповідальності чи штрафу, а от щодо реклами закладу можуть бути інші механізми.

“Найімовірніше, поліція може зреагувати складенням адміністративного акта про дрібне хуліганство з боку власників закладу (штраф від 51 до 119 грн). На перший погляд, відсутні юридичні підстави для серйознішого виду відповідальності. Однак подібні назви товарів застосовувались у публічній рекламі закладу. Факт подання заяви від споживачів уже свідчить про те, що ця реклама містить твердження щодо переваги однієї статі над іншою, стереотипності ролі чоловіка та жінки, пропагує принизливе та зневажливе ставлення, принижує гідність людини за ознакою статі, а також описує насильство за ознакою статі. У такому разі, якщо органи Держпродспоживслужби погодяться з висновками заявників, вони можуть накласти штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат”, – зазначив юрист.

Реакція закладу "Поза зоною" на скандал

Попри критику бар відмовився змінювати свою риторику, натомість заявив про намір змінити назви лише двох найбільш скандальних коктейлів. Втім, команда закладу продовжує дискримінувати критиків зокрема, відмовившись просити вибачення перед тими, кого назвала "мохнатими королевами псевдо-феміністками".

Реакція на скандал самого бару "Поза зоною" / Скриншот

Реакція на скандал самого бару "Поза зоною" / Скриншот

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