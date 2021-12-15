Бар’єри та безбар'єрність: що нам заважає та як цього позбутися

Бар’єри та безбар'єрність: що нам заважає та як цього позбутися

Напевно, зараз немає в Україні людей, які не чули б слово “безбар'єрність”. Про неї говорять політики, зірки та активісти, приймають закони та вводять безбар'єрні норми, знімають сюжети новин та розповідають історії. Але які саме бар’єри заважають українцям, як їх позбутися та що вже зроблено у цьому напрямку, ви дізнаєтесь із цього огляду.

Безбар'єрність – це про кожного з нас

Ранок. Дзвонить будильник. Ви снідаєте, перевіряєте пошту, швидко одягаєте дитину та збігаєте сходами зі своєї квартири на третьому поверсі, сідаєте за кермо автівки, відвозите дитину до школи та поспішаєте на роботу.

Звичайний ранок, звичайний маршрут, звичайні справи, але для багатьох людей вони пов'язані з чисельними перешкодами. У когось немає доступу до інтернету та його можливостей. Хтось не може самостійно спуститися сходами. Не всі можуть влаштувати дитину до дитячого садочка або школи. Багато хто не має автівки. І, звісно, є люди, що попри все бажають отримати гідну роботу, а отримують лише відмови на співбесідах.

Все це - бар'єри, тобто те, що ускладнює людям доступ до ресурсів та можливостей. Бар'єри фізичні та цифрові, освітні та економічні, соціальні та інформаційні - як показало дослідження, проведене в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, понад 60% опитаних українців наголосили, що у своєму житті стикалися з тими чи іншими бар'єрами.

Багато хто вважає, що бар'єри стосуються не всього суспільства в цілому, а лише окремих його груп: людей з інвалідністю (58% опитаних), літніх людей у ​​віці 55+ (28%) та решти маломобільних груп населення (27,4%).

Але насправді кожна людина в ті чи інші періоди свого життя може зіткнутися з бар'єрами. Наприклад, з’являється дитина, а разом із нею – необхідність щодня спускати дитячий візочок з четвертого поверху без ліфта. Проблеми зі здоров’ям, пенсійний вік, складні життєві обставини, навіть банальна травма - і ви вже за бар'єрами.

Саме тому зараз активно використовується ще досить нове поняття “маломобільні групи населення”, до яких відносяться не лише люди з інвалідністю, а й всі, хто зазнає складнощів у пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі: батьки з дітьми до 6 років, особи літнього віку, люди, що проходять терапію після захворювань (інсульт, травми та поранення), вагітні жінки, особи, що пересуваються на кріслі колісному та інші. В різні періоди життя та за різних обставин ми всі стаємо маломобільними та потребуємо безбар’єрного середовища.

Тому формування безбар’єрної України повинно стати спільною метою.

До речі, безбар’єрність - це не благодійність. Суспільство, в якому кожна людина має можливість повністю реалізувати свій потенціал, отримує додаткові переваги. На рівні окремих компаній цей принцип також працює. Дослідження консалтингової компанії Accenture показало, що інклюзивні компанії генерують на 28% більше доходу. Це легко пояснити - близько 70% споживачів готові платити більше за продукцію компаній, що демонструють соціально відповідальну поведінку.

Тому переваги безбар’єрної бізнес-моделі вже оцінили такі великі компанії як 1+1 media, Danone, Ощадбанк, Укрпошта, DTEK, "Ашан", McDonalds, SoftServe тощо.

Але до повної безбар’єрності ще далеко, і щоб наблизити майбутнє без бар’єрів, треба добре розуміти, що саме заважає людям.

Фізична безбар'єрність - свобода самостійного пересування

Аліна та Саша нещодавно стали батьками та люблять гуляти з малюком. Вони дуже радіють, що в місті з'явилися низькопідлогові автобуси та збільшується кількість пандусів, але все ще змушені планувати будь-яку прогулянку, бо дитячий візочок може проїхати далеко не всюди.

Історія Аліни та Саші - один із безлічі прикладів, як люди стикаються у повсякденному житті з фізичними бар'єрами. З появою дитини з'ясувалося, що значна частина магазинів, автобусів та об'єктів інфраструктури для них стала недоступною. Навіть спуститися з квартири буває непросто, особливо якщо не працює ліфт. Але їхній малюк скоро виросте та пересуватиметься самостійно, а є люди які все життя обмежені фізичними бар'єрами.

І це стосується не лише людей на колісних кріслах та молодих батьків. Літні люди, люди із захворюваннями опорно-рухового апарату, які користуються ходунками чи тростинами, люди в період відновлення після травм та операцій – як бачите, фізичні бар'єри стосуються не якоїсь вузької та нечисленної соціальної групи.

Фізична безбар'єрність – це більше, ніж просто пандуси. Наявність ліфтів, широкі дверні отвори, відсутність турнікетів-вертушок, зручно розташовані кнопки, поручні у вбиральнях, на сходах, ліфтах, дублювання ключових написів шрифтом Брайля, тактильні плитки, контрастні написи – це лише мала частина елементів безбар'єрного середовища.

Найчастіше ми проходимо повз такі елементи і до кінця не усвідомлюємо, що це не данина моді, а можливість для багатьох людей самостійно пересуватися та орієнтуватися у просторі.

Пересічній людині буває складно оцінити доступність середовища, тому нерідко при відкритті нових офісів та будівель вдаються до тестування на доступність - запрошують людей на кріслах колісних, з дитячими візочками, людей з порушеннями зору пройтися будівлею або містом та оцінити, чи викликає щось дискомфорт та як це можна виправити.

На жаль, більшість українських міст поки що таку перевірку не пройдуть, бо розраховані переважно на молодих здорових людей у спортивному взутті. Але поступово це змінюється. Нещодавно навіть пандуси вважалися екзотикою, а наявні нерідко були суто декоративним елементом.

Сьогодні ж стандарти, націлені на формування фізичної безбар'єрності, розробляються відразу у двох профільних міністерствах. Міністерство громад та територій незабаром випустить оновлені будівельні норми, в які закладені принципи формування безбар'єрного середовища. Водночас Міністерство інфраструктури модернізує аеропорт "Бориспіль", Центральний залізничний вокзал Києва та автовокзал "Укрпас". Відпрацьовані на цих ключових об'єктах норми та правила будуть у майбутньому поширені на всі регіони країни.

Інформаційна безбар'єрність - комфортний доступ до важливої інформації

Олегу 23 роки. Він працює дизайнером, спілкується з друзями й родичами та загалом задоволений своїм життям. Ось тільки він сильно засмучується, що не може ходити разом з ними до театру, на концерти та в кіно, тому що Олег не чує. А ще він дуже боїться, що не зможе викликати швидку чи поліцію за необхідності, бо оператори просто не зрозуміють його.

Ми живемо у світі, в якому інформація стала новою “валютою”, а вміння швидко обмінюватися та сприймати її – не перевагою, а життєво важливою навичкою. І в цих умовах лише гостріше відчувається, що багато соціальних груп щодня стикаються з інформаційними бар'єрами. Олегу складно зателефонувати в поліцію, службу техпідтримки, контакт-центр, тому що вони орієнтовані на голосовий обмін інформацією, люди літнього віку не встигають за цифровізацією, тому що не мають сучасних гаджетів і не вміють ними користуватися, слабозорим людям недоступні візуальні сигнали, якими наповнені наші міста та будівлі.

Тому інформаційна безбар'єрність включає у себе десятки напрямів і завдань. Їхня спільна мета - доступ до важливої ​​інформації всім соціальним групам без винятку.

Робота у цьому напрямку ведеться не перший рік, тож її результати вже добре помітні. Наступного разу, коли поїдете на роботу, звернетеся до ЦНАПу або підете по магазинах, зверніть увагу на таблички, що дублюють інформацію шрифтом Брайля, тактильні елементи та голосові сповіщення. Все це – елементи інформаційної безбар'єрності.

Або ви можете увімкнути телевізор і звернути увагу, що новини дублюються жестовою мовою. Такий супровід став зустрічатися набагато частіше, як на офіційних ресурсах, так і розважальних заходах. Фестивалі "Atlas Weekend", ZOUND-2021, фотовиставка PHOTO KYIV, навіть Київський саміт перших леді та джентльменів - це лише наймасштабніші події, на яких працювали перекладачі жестової мови.

На сайтах вже нікого не здивувати версією для людей з порушеннями зору. До речі, нерідко люди з нормальним зором кажуть, що користуватися нею навіть зручніше через більший та контрастніший шрифт. Сервіс “Почуй мене” з'явився на сайтах Національної поліції, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики та ін. Скориставшись цим сервісом люди з порушеннями слуху можуть у режимі онлайн поспілкуватися з перекладачем жестової мови, а за необхідності - отримати відповідь на свої запитання у відеолисті.

Як і у випадку з фізичною безбар'єрністю, може здатися, що інформаційна безбар'єрність стосується лише людей з порушеннями зору та слуху. Але кожен із нас буває в ситуаціях, коли складно сприймати інформацію. Будь-який водій, що побував у ДТП, скаже, наскільки складно було читати та заповнювати протокол. Останнє, що хочуть люди, близькі яких потрапили до лікарні, це розбирати складні формулювання у формі згоди. А від того, наскільки простою, логічною та зрозумілою буде схема евакуації з будівлі, залежить життя людей.

Тому вся критично важлива інформація має бути зрозумілою навіть людині у стресовій ситуації.

Цифрова безбар'єрність - можливість оцінити переваги цифровізації

Ганна Петрівна народилася 1948 року. Вона навчилася дзвонити з мобільного телефону дочці та онукам,але користуватися інтернетом вона так і не стала, скільки не намагалися родичі пояснити бабусі основи цифрової грамотності.

Ви, як активний користувач інтернету, напевно щодня маєте справу з цифровими сервісами – пересилаєте документи, оплачуєте послуги, контролюєте свої фінанси, купуєте квитки, замовляєте продукти та готову їжу, працюєте, записуєтесь до лікаря та й просто підтримуєте зв’язок з близькими. Зручно, правда?

Але понад 3000 сіл України досі не мають доступу до швидкісного інтернету, що позначається на всіх сферах життя їхніх мешканців. Також за цифровими бар'єрами опиняються найвразливіші верстви населення – люди, які перебувають у складних життєвих обставинах, у яких часто просто немає грошей на ноутбук чи смартфон та стабільний інтернет.

Особливо гостро це стало відчуватися на тлі пандемії коронавірусу, коли школярів регулярно переводять на віддалене навчання. Але не всі сім'ї, особливо з кількома дітьми шкільного віку, мають можливість забезпечити кожному персональний ноутбук для відвідування онлайн-уроків та виконання домашніх завдань. Як це позначиться на їхній подальшій освіті? Навряд чи добре.

А що робити, якщо інтернету в селі взагалі немає? Втім, тут ситуація змінюється. Міністерство цифрової трансформації реалізує флагманський проєкт щодо підключення сіл до швидкісного інтернету. За три місяці понад двісті сіл отримали такий доступ. Окремий напрямок – це підключення до інтернету сільських шкіл та лікарень.

Однак, а що робити, якщо знань для користування інтернетом не вистачає? На порталі “Дія” завантажено цілу серію освітніх відеороликів, що допомагають користуватися перевагами інтернету. Особливо корисними вони будуть для людей, чия робота зараз багато в чому пов’язана з інтернетом - лікарів, вчителів, держслужбовців, юристів тощо.

Є там ролики і для тих, хто робить перші кроки в цифровому світі, у тому числі – для людей літнього віку. Адже для них інтернет - це не лише спосіб записатися до лікаря без довгого стояння в чергах, а й можливість бути активним та включеним в життя громади, знаходити нові знайомства та підтримувати контакт із родичами.

Суспільна та громадянська безбар'єрність - рівні права та можливості

Ірині 35 років. Вона багато та наполегливо працює в юридичній компанії, але коли відкрилася вакансія начальника відділу, її запропонували не Ірині, а її колезі Максимові, тому що він не потребує лікарняних, коли хворіє дитина, та може їздити у відрядження.

У Конституції України законодавчо закріплені рівні права для всіх. Але рівні права, на жаль, не завжди означають рівні можливості. Це і є суспільні та громадянські бар'єри. І хоча часто ми не усвідомлюємо їх і навіть приймаємо за норму, вони впливають на життя всього суспільства.

Право обирати та бути обраним, брати участь у громадських обговореннях і слуханнях - це базові права, під час реалізації яких багато людей стикаються з труднощами. Наприклад, людям з порушеннями зору потрібна допомога, щоб проголосувати на виборах, а людині старшого віку буває непросто дістатися місця громадських слухань.

Це очевидні бар'єри, з якими не так складно впоратися, якщо на це є запит суспільства. А з іншими впоратися набагато складніше. Численні етнічні, гендерні та соціальні упередження настільки в'їлися у свідомість людей, що впливають на всі сфери життя.

Багато жінок на своєму досвіді знають, що таке гендерні стереотипи. Формально чоловіки та жінки рівні, але за даними Держстату навіть у 2020 році жінки в Україні отримували оплату на 20% нижче, ніж чоловіки. До того ж, жінкам складніше отримати бажану роботу, їм рідше пропонують підвищення по службі. Одне з численних підтверджень – це склад Верховної ради дев'ятого скликання, де лише 20,6% жінок. Схожу картину можна спостерігати й у сільських, міських та обласних радах.

І ситуація ще гірша, якщо говорити про національний склад України та його представленість в органах місцевого самоврядування. Адже це означає, що цілі групи не мають своїх представників - людей, які просували б і захищали їхні права.

Національні меншини, люди літнього віку, люди з різними формами інвалідності через обставини, від них незалежні, стають невидимими. Суспільна та громадянська безбар'єрність - це і є суспільство, в якому таких “невидимих” груп більше не буде, і кожна людина матиме не лише рівні права, а й рівні можливості.

Освітня безбар'єрність - якісна освіта, незалежно від віку, стану здоров’я та місця проживання

Ромі всього п'ять років, і він поки що не розуміє, чим відрізняється від інших дітей. Але це добре розуміють дорослі. У Роми - розлад аутистичного спектру, і ще кілька років тому він би сидів удома, в чотирьох стінах, позбавлений спілкування з однолітками. Але завдяки інклюзивній програмі освіти він тепер ходить у дитячий садочок поряд із домом і незабаром, як і всі, піде в перший клас. А інші діти з Роминої групи навчаються сприймати світ у його різноманітті.

Ще п'ять років тому такі діти, як Рома, мали дуже мало шансів на адекватну соціалізацію - по всій Україні лише чотири тисячі дітей отримували інклюзивну освіту. Нині їх понад 25 тисяч – і щороку відкривають нові інклюзивні групи у дитячих садках та інклюзивні класи у школах. Тепер держава не замикає дітей з інвалідністю у їхніх квартирах чи інтернатах, а допомагає їм соціалізуватися. Зараз в Україні працює понад 18500 інклюзивних класів, а кількість помічників вчителів збільшилася майже десятикратно - тепер їх понад 19 тисяч.

Але не лише діти стикаються з освітніми бар'єрами. Все змінюється занадто швидко, щоб можна було покладатися на знання 5-10-літньої давності. Тому дуже важливо, щоб у будь-якій професії була можливість регулярно отримувати додаткову освіту у комфортному для різних людей форматі.

Ще один тренд – це зміна професії. Люди все частіше освоюють 2-3 і більше фахів протягом життя, а отже, і такі курси мають бути доступними для людей з різними освітніми потребами.

Наприклад, майже всі навчальні курси зараз записуються у відеоформаті, який не підходить для людей з порушеннями слуху та/або зору. Для них необхідно адаптувати такі матеріали, що можуть дозволити собі далеко не всі освітні платформи.

Та освіта пов'язана не лише з роботою. Це ще й можливість дізнаватися нове, спілкуватися, знаходити однодумців, розвиватися, підтримувати мозок у тонусі. Тому популярними зараз стали так звані університети третього віку, де нові знання отримують люди віком 50+. Найчастіше їх організують громадські організації, які займаються подоланням цифрових бар'єрів та соціальної адаптації людей літнього віку. Іноді подібні курси організовують за сприяння департаментів соціальної політики.

Економічна безбар'єрність - гідна робота та оплата для всіх

Миколі 48 років. Під час локдауну він залишився без роботи, бо компанія, де він працював, збанкрутувала. Він щодня розсилає резюме та відповідає на вакансії, але навіть на співбесіди його запрошують рідко. Один з роботодавців відкрито сказав, що резюме від людей старше 45 років вони навіть не читають.

Те, із чим зіткнувся Микола (і стикаються мільйони інших українців щодня) – це економічні бар'єри.

"Ми розглядаємо на це місце лише чоловіка, тому що він у декретну відпустку не піде!".

“Ви лише закінчили інститут? Приходьте за кілька років, як отримаєте досвід. А де його отримати, якщо всі потребують досвіду? Не знаю, це ваша проблема, а не моя”.

“У вас інвалідність? Потрібно адаптувати робоче місце та поставити нормальні пандуси? Дякую, ми вам передзвонимо”.

Це - лише одиничні приклади економічних бар'єрів, а насправді їх набагато більше. З ними стикаються представники традиційно низькооплачуваних професій, мешканці сіл, де може зовсім не бути можливостей працевлаштування, батьки, які не можуть знайти роботу з гнучким графіком, люди передпенсійного віку тощо.

Інший аспект економічної безбар'єрності – це свобода вести підприємницьку діяльність. Тобто мати можливість отримувати повноцінну інформацію про те, як відкрити, оформити та вести свою справу, за необхідності - отримати доступні кредити. Бажано, щоб на цьому шляху людині зустрічалося б якнайменше бюрократичних, юридичних та економічних перепон. Але люди, що мають власну справу чи ведуть бізнес, знають, що на практиці це не завжди так.

Та робота в цьому напрямку триває. Наприклад, відкрити ФОП тепер можна на порталі Дія буквально за кілька хвилин, а всі розрахунки з податковою вести онлайн.

Значні зміни є й у сфері працевлаштування. Вакансії, в яких суворо вказано вік та стать, вважаються моветоном, а системна державна політика та соціальний запит суттєво збільшили кількість працевлаштованих людей з інвалідністю.

Безбар'єрне майбутнє України

Майже всі види бар'єрів пов'язані між собою, і часто їх неможливо відокремити один від одного. Коли людина з порушеннями зору не може отримати інформацію про те, як проходить евакуація з будівлі - це фізичний бар'єр чи інформаційний? Коли в сільській школі немає інтернету – це цифровий бар'єр чи освітній? Коли людина з інвалідністю не може влаштуватися на роботу – це економічний бар'єр чи суспільний? А раз їх неможливо відокремити один від одного, то й вирішувати потрібно разом.

Робота з впровадження безбар’єрності велась досить давно, але по-справжньому системною вона стала півтора роки тому, після того як перша леді України Олена Зеленська ініціювала спочатку проведення глобального всеукраїнського дослідження щодо бар’єрів, з якими стикаються люди, а потім - і велике міжсекторальне обговорення, яке з часом перетворилася на Національну стратегію за створення безбар’єрного простору в Україні. Сьогодні в межах ініціативи першої леді “Без бар’єрів” реалізуються проєкти, які допомагають популяризувати та втілювати філософію безбар’єрності в наше життя: “Держава без бар'єрів”, "Громади без бар’єрів", "Бізнес без бар’єрів", "Культура без бар’єрів", низка комунікаційних кампаній - задля напрацювання найкращих рішень та практик, аби безбар’єрність стала новою суспільною нормою.

У вас може з’явитися питання: “А що можу зробити я особисто?”. Кожна людина може впливати на діяльність органів місцевого врядування, писати пропозиції та запити, наприклад, якщо у вашій будівлі немає пандусу чи він розташований під дуже гострим кутом. Ви можете розповсюджувати інформацію, наприклад, цей огляд. Ви можете допомогти літнім батькам пройти навчання комп’ютерній грамотності та завести для них сторінки в соціальних мережах.

Ви можете проаналізувати свої упередження щодо вразливих груп та прискіпливо подивитися на свою мову, адже вона проявляє ваші погляди і ставлення, і зрештою навчитися використовувати доброзичливу лексику. Наприклад, почати говорити не “інвалід”, а “людина з інвалідністю”, адже всі ми насамперед люди і фокус маємо робити на цьому, а не на діагнозах.

Не знаєте, яка саме лексика є прийнятною, а яка - ні, та чому? Зазирніть до "Довідника безбар'єрності"!

Це флагманський проєкт першої леді України Олени Зеленської саме для того, щоб люди навчилися спілкуватися з повагою одне до одного.

“У комунікації приховано набагато більше сенсів, ніж нам здається. "Довідник безбар’єрності" допоможе розкрити нові, додаткові смисли, коли в центрі уваги – людина. І це стане першим кроком у формуванні нової етики спілкування.” - зазначає Олена Зеленська.

Насправді, це досить просто - звертатися до людини так, як це комфортно для неї. Не транслювали упередження щодо віку, гендеру чи національності. Поважати одне одного, права та можливості інших людей.

І тоді зусилля багатьох людей на всіх рівнях наблизять те, чого ми всі прагнемо - безбар’єрне майбутнє України!

Матеріал підготовлено в партнерстві з ГО “Безбар’єрність”