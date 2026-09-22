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Українська блогерка взялася власноруч облаштовувати старий сільський будинок і перетворює його на незвичайне затишне житло. Особливу увагу вона приділила кухні, яку оформила у рожевих відтінках, додавши вінтажні та натуральні деталі.

Нове відео дівчини опублікував «Фокус», після чого користувачі Мережі активно обговорювали її незвичайний стиль.

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Рожеві стіни, дерево та бамбук

Замість стандартного ремонту блогерка вирішила зробити інтер’єр максимально особистим. Основним кольором кухні став ніжний рожевий, який повторюється у різних елементах приміщення.

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Частину меблів господиня вирішила не купувати, а зробити самостійно. Для кухонної полиці вона використала дерев’яні дошки: відшліфувала їх, пофарбувала у рожевий колір і доповнила бамбуковими деталями.

Таке поєднання зробило інтер’єр менш монотонним — рожевий колір контрастує з натуральною текстурою дерева та бамбука.

Вінтажна кавоварка і дрібниці створюють атмосферу

Окрему увагу блогерка приділила деталям. На кухні з’явилися вінтажна кавоварка, декоративні ємності для продуктів, аксесуари з різними принтами та інші елементи декору. Навіть мийку вона підбирала з урахуванням загальної кольорової гами приміщення.

Водночас господиня наголошує, що для неї важлива не лише краса. Кухня має залишатися практичною, а всі необхідні речі — бути під рукою.

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«Я просто обожнюю декорувати свою кухню. Насправді це не лише декор, а насамперед організованість і зручність. Люблю, коли все під руками», — пояснила блогерка.

«Барбі-кухня вдалася на всі 100%»: реакція українців

Незвичайний дизайн припав до душі далеко не лише самій господині. Підписники активно обговорювали результат у коментарях.

Деякі жартома порівнювали блогерку з принцесою через велику кількість рожевого кольору. Інші називали кухню «Барбі-кухнею» та зазначали, що вона нагадує куточок для релаксу.

«Рожева фея, клас!!! Все зроблено своїми руками, то супер», — написала одна з користувачок.

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Інша назвала побачене «дофаміновим» і припустила, що стиль нагадує французький Прованс.

«Барбі-кухня вдалася на всі 100%, скоріше, не кухня, а дійсно куточок релаксу, як на картинках», — додала вона.

Нагадаємо, українець купив стару хату в Карпатах і перетворив її на будинок мрії.

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