Басейн, спортзал і підземне укриття: у фігуранта справи «Карфаген» знайшли маєток у передмісті Києва

Володимир Ценов на суді / © Центр протидії корупції

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Полковник поліції Володимир Ценов, який є підозрюваним у справі «Карфаген», разом із родиною проживає в заміському будинку з басейном і спортзалом у селі Гатне Київської області.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

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За інформацією журналістів, 25 жовтня 2022 року Микола Ценов придбав будинок площею 240 квадратних метрів і земельну ділянку розміром 15 соток. Вартість угоди становила 7 млн 320 тис. грн, що на той час дорівнювало приблизно 200 тис. доларів.

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Приблизно через три з половиною місяці після купівлі до маєтку переїхав сам Володимир Ценов разом із родиною. Це підтверджується його декларацією.

У будинку облаштовано п’ять житлових кімнат, чотири ванні кімнати, кухню-вітальню, гардеробну та спортзал. На території також є власний басейн.

Архітектор Олег Гречух, якому журналісти показали об’єкт, вважає, що зазначена в документах ціна була щонайменше вдвічі нижчою за його реальну ринкову вартість наприкінці 2022 року.

«Я думаю, що це понад 400 тисяч доларів. Може бути 500-600 тисяч доларів залежно від того, які там комунікації. Якщо там заведений газ, є якісна система опалення, теплі підлоги, нормальна електрика, якась більш-менш нормальна сантехніка, плитка, усе, що забезпечує рівень комфорту, — то це все разом може й понад 600 тисяч доларів коштувати», — зазначив архітектор.

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У травні 2023 року Микола Ценов придбав ще одну земельну ділянку поруч із маєтком. Її площа становить шість із половиною соток, а вартість — 40 тис. доларів, або близько 1,5 млн грн.

Згодом на цій території розпочали будівництво. Нині там уже стоїть завершена споруда. Журналісти hromadske звернулися до архітектора Олега Гречуха, щоб він оцінив її за фотографіями. На його думку, на ділянці розташована технічна будівля, а також, імовірно, облаштоване підземне укриття.

«Це десь від сотні тисяч доларів, тому що там і фундаменти досить великі, і рівень ґрунтових вод, і підземна споруда, і гідроізоляція потрібна, і дах, щоби не протікало», — пояснив Олег Гречух.

За оцінкою експерта, загальна вартість усього майнового комплексу на сьогодні може становити від 750 до 800 тис. доларів.

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Журналісти hromadske почали досліджувати нерухомість родини Ценових ще до того, як Володимир отримав підозру. У письмовій відповіді на запит видання поліцейський пояснював фінансові можливості батьків їхніми зарплатами, пенсіями, підприємницькою діяльністю та коштами від продажу нерухомості.

«У різні періоди мої батьки здійснювали продаж об’єктів нерухомого майна, що належали їм, і ці операції додатково формували сімейний бюджет. Сукупність цих джерел доходу давала змогу вільно фінансувати придбання об’єктів, згаданих у вашому запиті», — повідомив Володимир Ценов.

Однак, як з’ясували розслідувачі, за понад десять років існування електронних реєстрів ані батько, ані мати поліцейського не продавали нерухомості.

Не підтвердилися й наведені Володимиром Ценовим відомості про підприємницьку діяльність батька. Микола Ценов не був власником або директором комерційних компаній, а фізичною особою-підприємцем зареєструвався лише в жовтні 2023 року — вже після придбання будинку та другої земельної ділянки.

Після цього hromadske звернулося до поліцейського з додатковим запитанням про походження коштів, які його батько витратив на нерухомість. У відповідь Володимир Ценов пояснив, що після виходу на пенсію Микола продовжив працювати та обіймав посаду начальника служби безпеки в ТОВ «Трейдфілд Україна». Ця компанія займається торгівлею сільськогосподарською сировиною.

Журналісти перевірили й можливий рівень доходів батька посадовця. Директор компанії Володимир Іванович Коваль подавав декларацію за 2020 рік, згідно з якою його середня місячна зарплата становила близько 77 тис. грн.

За словами Миколи Ценова, він отримував приблизно таку саму суму. Навіть якщо припустити, що його заробіток був на рівні доходу керівника всієї компанії, для придбання будинку в Гатному за офіційною ціною йому знадобилося б майже вісім років такої зарплати.

Окремо журналісти звернули увагу на фінансову підтримку сина. У листопаді 2026 року, за інформацією проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», Микола Ценов вніс за Володимира ще 13 млн грн застави.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову.

Ми раніше інформували, що оприлюднені матеріали другого етапу операції «Карфаген» є лише верхівкою айсберга, адже значна частина доказів наразі не може бути розголошена в інтересах слідства.

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