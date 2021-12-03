"Бать, це ж не вихід": під Харковом патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту (відео)

"Бать, це ж не вихід": під Харковом патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту (відео)

Дідусь скаржився на самотність і немічність.

У Харківській області правоохоронці останньої мить встигли схопити дідуся, який на залізничному мості в Лозовій намагався вкоротити собі віку.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

На залізничному мості в місті Лозова літній чоловік переліз через огорожу і мав намір стрибнути вниз. Це побачили перехожі і викликали поліцію.

На місце прибули працівники групи реагування патрульної поліції, схопили дідуся за одяг і витягли через перила у безпечне місце.

"Бать, це ж не вихід", - сказав чоловікові один із патрульних.

Дідусь розчулився і розповів, що йому 87 років, він самотній і немічний, тому вирішив піти з життя.

Старенького поліцейські передали лікарям швидкої допомоги.

"Начальник групи реагування патрульної поліції Лозівського районного відділу звернувся до селищного голови з проханням знайти можливість у вирішенні побутових питань дідуся. Після обстеження лікарів пенсіонер повернувся додому. Дільничні офіцери поліції, що обслуговують дану територію, навідуватимуться до пенсіонера для надання посильної допомоги по господарству. До нього вже направлено соціальних робітників", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Тернополі зранку, 1 грудня, на вулиці Вояків дивізії "Галичина" знайшли мертвою 16-річну дівчину. За попередніми даними, вона вчинила самогубство.

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