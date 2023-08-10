"Батальйон Маямі": член ЦВК перд вторгненням виїхав до США і отримав 1,5 мільйона з держбюджету

Напередодні повномасштабного вторгнення посадовець виїхав до США і з того часу не повертався.

Юрій Буглак продовжив отримувати зарплатні та інші нарахування, загальна сума яких сягнула 1,5 мільйона гривень. Голова ЦВК зауважив, що має "особисті причини" перебувати за кордоном.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Що відомо про Юрія Буглака та його майно

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії з 2019 року. Він колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації Roshen. Є ексдепутатом Верховної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Посадовець в Україні має

4 земельних ділянки під Києвом загальною площею майже 50 соток;

два будинки – на 390 і 85 квадратів – у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району;

дві квартири – у центрі Києва та на Подолі, ще дві квартири в столиці має його дружина.

Крім цього, у 2018 році Буглак задекларував:

позашляховики Land Rover Discovery Sport 2017 року та Land Rover Freelander 2013 року;

колекцію дорогих годинників: Rotap Maranello з рожевого золота, Breguet – із жовтого, Chopard з білого та Marius Lacroix – з титановим корпусом, а також смартгодинник Louis Vuitton;

готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро.

"Працює на державу"

Відзначається, що Юрій Буглак виїхав до США за 12 днів до повномасштабного вторгнення. За два дні після його від'їзду президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутися до України. Член ЦВК його проігнорував. На думку Буглака, головнокомандувач звертався не до нього, адже він – "не олігарх, не депутат".

"У кожної людини в певний момент є індивідуальна ситуація, яка стосується її життя, здоров'я, її сім'ї, і так далі. Я працював, працюю, і буду працювати на свою державу. Ніяких порушень із мого боку, з боку моїй організації не відбувалося. Все, що було, все було на законних підставах. І виїзд, і робота, і знаходження десь там, де ви мене шукаєте", – відповів член ЦВК на запитання журналістів.

"Схеми" встановили, що родина посадовця живе у передмісті Маямі, у штаті Флорида (США). Ймовірно, вони мешкають у ЖК The Wave на березі Атлантичного океану. Це вдалося встановити завдяки світлинам його дружини у соцмережах.

Комплекс, в якому, ймовірно, живе Буглак з родиною / Фото: Радіо Свобода

Посадовець наголосив, що організація, яку він представляє, може працювати в онлайн-режимі.

"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?", – каже Буглак.

Як член ЦВК, Юрій Буглак повинен був "вести особистий прийом громадян", однак згідно з журналом обліку у 2021-2023 році він цього не робив. Перебуваючи за межами України Юрій Буглак декілька разів на нетривалий час приєднувався до онлайн засідань Центральної виборчої комісії Розслідувачі повідомили, що з 9 березня 2023 року Буглак пішов у відпустку для догляду за дитиною зі збереженням своєї посади. Цікаво, що саме з цього дня члени ЦВК знову повинні були фізично працювати на своїх робочих місцях.

Стало відомо, що восени 2022 року посадовець двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення", та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І допомогу у розмірі 230 тисяч гривень він отримав.

Заява на отримання матеріальної допомоги / Фото: Радіо Свобода

Хоча Юрій Буглак начебто і зробив усе "за законом", моральний бік цього питання – зовсім інша історія.

Безумовно, проведення виборів під час дії воєнного стану неможливе. Однак ЦВК все одно працює, зокрема, адмініструє Реєстр виборців України, працює над удосконаленням виборчого законодавства, стежить за дотриманням законів політичними партіями. Крім того, з'являються й нові виклики – захищати дані виборців та держреєстри, щоб до них не отримали доступ росіяни і не завдали шкоди українцям.

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