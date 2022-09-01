"Батальйон Монако": ДБР готує екстрадицію елітного "біженця", підозрюваного у розтраті коштів

ДБР хоче повернути до України елітного "біженця", якого підозрює у розтраті коштів.

Державне бюро розслідувань направило документи на екстрадицію одного із фігурантів справи про так званий "Батальйон Монако". Його підозрюють у незаконній розтраті коштів.

Про це сьогодні, 1 вересня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

У ДБР запевняють, що розслідують провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого "Батальйону Монако". Водночас вони розслідують й інші епізоди незаконної діяльності фігурантів цієї справи.

Так, працівники ДБР підтвердили місце перебування одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. Зараз його намагаються затримати та екстрадувати до України. Необхідні документи вже направлені у відповідні країни ЄС.

"Щодо іншої персони, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту. Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету", - інформують в ДБР.

Також під час розслідування виявлено, що ці компанії після анексії Криму продовжували працювати на півострові.

Так, на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на Лазуровому узбережжі, накладено арешт.

У ДБР додали, що 17 серпня розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди", щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Йдеться про тих, хто входить до так званого списку "Батальйону Монако", серед них - українські депутати, судді та бізнесмена, а також деякі члени їхніх родин. Елітні "біженці" подалі від ракет та мобілізації розважаються на Лазуровому узбережжі.

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