У курортній зоні Одеси представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не шукають потенційних призовників, які можуть ухилятися від служби. Ймовірно, один з військкомів є співвласником розважального бізнесу.

Про це повідомляє "УНІАН".

Думка військових

Захисники України, які приїхали до Одеси у коротку відпустку та перебували на узбережжі, поділилися власною оцінкою призивної кампанії. Так, вони були шоковані побаченим у районі "Аркадії".

"Вишукано одягнені, здорові, накачані "бугаї" скачуть на дискотеці, курять кальяни, б'ють один одному морди, п'ють та іржуть... Наче війни в Україні немає… І, хотілося б знати, а де ТЦКшники? Чому тут нікого "не пакують", не вручають повістки, не відвозять у військкомат? Тут тільки з тих, що релаксують, можна сформувати батальйон, а з охоронців закладів – десантно-штурмову роту", – сказав боєць Олександр.

На доволі логічне запитання бійця про відсутність ТЦК є не менш логічна відповідь: усе тому, що один з одеських військкомів, подейкують, є співвласником одного з найпопулярніших клубів. Як зазначає відомий громадський діяч Павло Поламарчук, йдеться про обласного воєнкома Євгена Борисова, якого нещодавно затримали.

Товариш Олександра, який родом з Одещини, розповідає, що у селах молодих чоловіків майже не лишилося, тому що відбувається незбалансований призов.Щоб виконувати план щодо мобілізації, військкомати "гребуть" чоловіків із невеликих населених пунктів, але не враховують важливу деталь: співвідношення чисельності населення. Так, в кожному районі Одеси мешкало до війни понад 200 тис. осіб.

"При цьому, "батальйон Монако" – депутати, їхні діти, ряд чиновників, просто "багатенькі Буратіно" почуваються дуже спокійно, бо відкупилися. Але план воєнкому треба виконувати – ось замість одного з тих, хто відкупився, Борис (йдеться про чоловіка з Одещини, який був непридатний до служби й помер одразу після призову – ред.) потрапив під мобілізацію", – переконаний військовий.

Раніше Міноборони закликало оновити свої дані у ТЦК та СП, щоб уникнути проблем, які виникають під час вручення повісток на вулицях. У четвер, 17 серпня, в Україні стартувала спеціальна інформаційна кампанія.

Читайте також: