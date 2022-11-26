"Батальйон Відень": журналісти опублікували дані про українських "VIP-біженців" у Австрії (відео)

За кордоном перебувають багато колишніх українських чиновників і бізнесменів, які виїхали після початку війни або ще раніше, коли щодо них були ініційовані кримінальні провадження. На вулицях Відня помітно багато дорогих автівок з українськими номерними знаками.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Української правди".

Журналісти помітили у Відні оголошеного у розшук Дениса Чернишова, який від 2016 до 2019 рр. був заступником міністра юстиції та тривалий час працював у державному "Укргазбанку". Наразі Чернишов, а також інші посадові особи, зокрема Кирило Шевченко (колишній керівник Національного банку України), підозрюються Національним антикорупційним бюро у розтраті 200 млн гривень.

За спостереженнями журналістів, колишній керівник Нацбанку багато часу проводить вдома.

У Мережі можна знайти компанію, якій належить пентхаус у будинку Шевченка. Одна з особливостей будинку полягає в тому, що на першому поверсі є спа-салон та фітнес-центр. У цьому будинку жив заможний віденський клас.

ЗМІ опублікували фото Шевченка з фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" Олександром Грановським.

У Відні можна зустріти й інших українських політиків та впливових громадян, які перебувають у розшуку.

Аграрного мільйонера Олега Бахматюка, який перебуває в розшуку ще від 2019 року, підозрюють у присвоєнні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

Журналісти також помітили у Відні Ігоря Воронова, українського бізнесмена та колекціонера. Він зустрічався з колишнім представником "Блоку Петра Порошенка".

Новий Mercedes S-класу вартістю понад 100 тисяч доларів з українськими номерними знаками, який належить народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Дмитру Андрієвському.

Журналісти також зустріли біля готелю Артура Чечоткіна, зятя лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За інформацією "УП", дочка Тимошенко наразі з сім'єю проживає в Дубаї.

Перед масштабним російським вторгненням у Дубаї близько місяця провела сама Юлія Володимирівна.

Окрім того, журналісти помітили у Відні олігарха Дмитра Фірташа, який перебуває тут від 2014 року в очікуванні на рішення суду про його екстрадицію до США у справі про хабарництво.

Журналісти також зустріли голову правління "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.

"Мерседес", зареєстрований на фармацевтичній фірмі "Дарниця". На фото — сестра власника фірми та колишнього депутата "БПП" Гліба Загорія з чоловіком Дмитром Огнєвим.

Окрім того, у Відні зустріли брата відомого українського бізнесмена Бориса Кауфмана – Максима.

Загалом в столиці Австрії за декілька годин у будній день журналісти нарахували близько 20 авто преміум-класу з українськими номерами, більшість із них ховалися у паркінгу. Також велику кількість авто на українських номерах помітили біля однієї зі шкіл.

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