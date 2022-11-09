Батарея буде гріти краще: три лайфгаки, які допоможуть зберегти в будинку тепло

Цієї зими через постійні обстріли російськими ракетами температура в квартирах українців нижча, ніж зазвичай. Багато хто зайнявся утепленням свого житла. Але спочатку потрібно приділити увагу батареям опалення. Можливо, вам не доведеться переплачувати, щоб зберегти в будинку тепло.

Щоб батареї опалення в домі гріли краще, варто звернути увагу на три основні моменти.

Очистіть батареї від пилу та іншого забруднення

Цей, здавалося б, простий метод допоможе певною мірі збільшити коефіцієнт тепловіддавання. А вся річ у тому, що шар бруду та пилу може негативно вплинути на роботу радіаторів опалення та значно знизити їхню ефективність.

Також перевірте, чи всі секції батареї нагріваються однаково. Якщо одна чи декілька відрізняються від інших секцій за температурою, найімовірніше, вони засмітилися всередині. Тут допоможе лише спеціаліст, який має інструменти для чищення батарей і зможе повернути циркуляцію теплої води.

Ізолюйте стіну за батареєю опалення

Це досить дієвий спосіб отримати температуру в приміщенні на кілька градусів вище. Річ у тому, що коли різниця температурних значень між стіною за батареєю і самим радіатором дуже велика, тоді втрата тепла буде більшою. Основна частина буде вбиратися холодною стіною. Така проблема доволі поширена, адже батареї найчастіше встановлюють під вікнами.

Щоб тепло не поглиналося зовнішньою стіною, а йшло до кімнати, потрібно провести теплоізоляцію. Найчастіше використовують спеціальні тепловідбивні екрани, які продаються в кожному будівельному магазині.

Створіть штучну циркуляцію повітря

Тепле повітря буде швидше переміщуватися вглиб приміщення, якщо поруч із батареями опалювання встановити вентилятор. Він буде забезпечувати досить ефективну циркуляцію повітря, щоб воно не охолоджувалося до того, як дістанеться віддалених закутків кімнати.