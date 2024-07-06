Прикриття неба України з Польщі: польський політик зробив суперечливу заяву про ППО

Системи Patriot, які вже перебувають поблизу українського кордону в околицях Жешува, це американські Patriot, тому американці, американські командири вирішують, стріляти чи ні.

Одна країна не може стріляти без дозволу, без угоди, над іншою країною, навіть для її захисту.

Про це заявив Богдан Борусевич, легендарний польський політик, сенатор, маршалок польського сенату (2009-2015 рр.) в етері "Еспресо".

"Щодо використовування польських систем ППО, щоб прикривати західні міста України, я про це думаю вже давно і є прихильником такого рішення. Тому що ракета, яка летить на Львів, невідомо, чи не впаде вона у Польщі. Тому ми повинні тут захищатися і за нагоди, звичайно, захищати Україну. Але це питання є також для якихось міждержавних угод про оборону і так далі, бо ми не можемо так просто стріляти над Україною. Такої угоди зараз, звісно, немає. Одна країна не може стріляти без дозволу, без угоди, над іншою країною, навіть для її захисту", – зауважив політик.

За словами Борусевича, системи Patriot, які вже перебувають поблизу українського кордону в околицях Жешува, це американські Patriot, тому американці, американські командири вирішують, стріляти чи ні.

"Щодо такої можливої польсько-українсько-американської угоди, американці на це не погодяться, бо не погоджуються на далекосяжні удари по території Росії. Зараз просунулися дуже добре у тому, що можна атакувати територію РФ в межах хоча б 100 кілометрів через кордон. Бо інакше росіяни обстрілювали Харків без жодних втрат для себе, з-за кордону знищували місто. І такою є американська відповідь. Але батареї Patriot, які розташувались у Жешуві, підпорядковуються рішенням американських командирів. Американське керівництво вирішує, чи стріляти й де стріляти. Ми не маємо такої можливості. Польща має менше Patriot, ніж Україна у цей момент", – резюмував Богдан Борусевич.

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