Батареї різко стануть холодними: українців попередили про дострокове вимкнення опалення

Опалення

В Україні опалювальний сезон може завершитися раніше, ніж зазвичай. Вже з 28 березня батареї в оселях українців можуть стати холодними через припинення постачання газу для теплокомуненерго.

Про це в ефірі програми «Вечір.LIVE» повідомив народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко. За його словами, НАК «Нафтогаз» ухвалив вимушене рішення через значні борги підприємств теплокомуненерго.

«Сьогодні Нафтогаз, вимушений захід, розіслав свої листи всім теплокомуненерго і оголосив, що з 28 березня він припиняє постачання газу для теплокомуненерго у зв’язку з тим, що вони не гасять свої борги. Що автоматом призведе до закінчення, як я розумію, опалювального сезону 28 березня. Тому уважно дивимося на термометри, на прогнози погоди, на електрику, бо нам знадобиться ще догріватися, але от такі реалії», — сказав він.

За словами нардепа, такий крок фактично означає дострокове завершення опалювального сезону по всій країні.

З огляду на мінливу весняну погоду, українцям варто бути готовими до похолодання, особливо в нічний час. Кучеренко радять заздалегідь подбати про альтернативні джерела обігріву та стежити за прогнозами погоди.

Нагадаємо, в Україні знову почали швидше рости ціни. За даними Держстату, в лютому 2026 року інфляція в річному вимірі підвищилася до 7,6%. Однією з головних причин здорожчання життя стали нові ціни на комунальні послуги.