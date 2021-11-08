Батька 16-річного "мажора", який влаштував ДТП у Харкові, не пускають до сина у СІЗО: названо причину

Батька 16-річного "мажора", який влаштував ДТП у Харкові, не пускають до сина у СІЗО: названо причину

Батько не зробив щеплення, а мати боїться приїхати до України.

Батька 16-річного “мажора” Колі, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, не пускають до сина у СІЗО. Справа в тому, що батько не пройшов вакцинацію.

Про це з посиланням на адвоката підозрюваного пише "Vgorode Харків".

Як з'ясувалося, відвідати СІЗО отець Колі не може через те, що він не пройшов вакцинацію. А зараз через спалах коронавірусної інфекції відвідування будь-яких місць можна лише за наявності ковід-документів. Саме тому підозрюваний у ДТП нібито не здає кров на аналіз — її можуть забирати лише у присутності батьків.

"Змінилися умови відвідування СІЗО. Складність у чому — тато не вакцинований. Рішення ж ухвалили, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчу дію. Тому татові треба зробити ПЛР- тест... Мама не приїхала, мама боїться приїжджати. Вона дзвонить, але боїться приїжджати. Каже: "Я таких погроз у своєму житті...". Людина просто в шоці", — сказала Інна Данилова.

Нагадаємо, що поліція відкрила провадження за фактом погроз адвокатці 16-річого "мажора".

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