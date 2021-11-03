Батька вбив, а матір ще живою облив бензином і підпалив: у Полтавській області чоловік скоїв подвійне вбивство

Правоохоронці затримали зловмисника.
У Кобеляцькому районі Полтавської області сталося подвійне вбивство. Зі слідами насильницької смерті було знайдене подружжя.
Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.
Так, житель Кобеляцького району повідомив поліцейським, що раптово знайшов мертвими обох своїх батьків.
Правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка та дружини причетний заявник - син.
"Як виявилось, під час розпиття спиртних напоїв саме він побив матір і батька. Чоловік помер одразу, а жінку зловмисник ще облив горючою речовиною і підпалив. У подальшому фігурант намагався ініціювати свою непричетність", - розповіли в Департаменті.
Зловмисника було затримано в порядку статті 208 КПК України. Досудові розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру і обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у Київській області жінка забила до смерті свою подругу. Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації.
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