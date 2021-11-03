Батька вбив, а матір ще живою облив бензином і підпалив: у Полтавській області чоловік скоїв подвійне вбивство

Батька вбив, а матір ще живою облив бензином і підпалив: у Полтавській області чоловік скоїв подвійне вбивство

Правоохоронці затримали зловмисника.

У Кобеляцькому районі Полтавської області сталося подвійне вбивство. Зі слідами насильницької смерті було знайдене подружжя.

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Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.

Так, житель Кобеляцького району повідомив поліцейським, що раптово знайшов мертвими обох своїх батьків.

Правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка та дружини причетний заявник - син.

"Як виявилось, під час розпиття спиртних напоїв саме він побив матір і батька. Чоловік помер одразу, а жінку зловмисник ще облив горючою речовиною і підпалив. У подальшому фігурант намагався ініціювати свою непричетність", - розповіли в Департаменті.

Зловмисника було затримано в порядку статті 208 КПК України. Досудові розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру і обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Київській області жінка забила до смерті свою подругу. Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації.

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