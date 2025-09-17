Батька вбитої у США Ірини Заруцької таки випустили з України: що відомо

Кордон / © ТСН

Батько Ірини Заруцької, яка була вбита в США, зміг виїхати з України, щоб попрощатися з донькою.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він спростував інформацію, що ширилася в ЗМІ, про нібито заборону на виїзд чоловіка.

Демченко заявив, що інформація про те, що батька загиблої дівчини не випустили з України, є «абсурдною» та не відповідає дійсності. Він наголосив, що чоловік не отримував відмови в пунктах пропуску і не звертався до них з цього питання раніше.

«Можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах… вони не відповідають дійсності», — сказав Демченко.

Вбита українка Ірина Заруцька

Допомога ДПСУ та виїзд на похорон

Речник ДПСУ повідомив, що прикордонники, навпаки, надавали необхідну допомогу чоловікові щодо оформлення документів для виїзду. Він зазначив, що батько Ірини Заруцької днями виїхав за межі України «на підставі обставин гуманітарного характеру».

«І зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України… Йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до США, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою», — додав Демченко.

Наприкінці брифінгу він висловив співчуття родині та закликав медіа «не маніпулювати цією темою» та поширювати лише перевірену інформацію, щоб не завдавати додаткового болю родині.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

22 серпня у Північній Кароліні (США) трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. У громадському транспорті на дівчину з ножем напав 34-річний безхатько Декарлос Браун, якого затримали безпосередньо на місці злочину.

Момент нападу зафіксували камери спостереження, і відео оприлюднили місцеві ЗМІ. Вбивство української біженки викликало резонанс у США та спричинило політичний скандал. Прихильники Дональда Трампа заявили про замовчування трагедії частиною медіа, а сам президент США заявив, що вбивця має отримати смертний вирок.

Згодом стало відомо, що підозрюваний пояснив своїй сестрі, чому напав саме на Заруцьку.

Ірина переїхала до США разом із мамою, братом і сестрою три роки тому, тоді як батько залишився в Україні. Родина згадує дівчину як «талановиту та віддану мистецтву художницю». Вона закінчила київський коледж за спеціальністю «Мистецтво і реставрація», працювала в магазині та займалася відновленням історичних будівель і артефактів.

У серпні 2022 року Ірина з родиною оселилася в Шарлотті. Там вона підробляла вигулюванням собак, працювала в магазині одягу та піцерії, мріяла стати ветеринарним асистентом. Крім того, дівчина займалася модельною діяльністю та співпрацювала з фотографкою і візажисткою Уляною Козловською.