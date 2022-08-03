"Батьки обиратимуть самі": Шкарлет пояснив, як відбуватиметься навчання від 1 вересня

В Україні до навчання в режимі офлайн готові 30% шкіл. Однак форму навчання обиратимуть самі батьки, зважаючи на питання безпеки.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив, що спільно з ДСНС проведено майже 30 тисяч перевірок. Сьогодні державні органи й місцева влада спільно намагаються забезпечити укриттями якнайбільше шкіл, аби навчальний процес розпочався офлайн.

Про це Шкарлет розповів в ефірі телемарафону.

"На початку липня було набагато менше відсотків готовності (шкіл до початку офлайн-навчання — ред.) - близько 17-18%. На 1 серпня ми можемо констатувати, що 30% вже готові до початку офлайну", - зазначив Шкарлет.

Водночас міністр запевнив, що на першому місці залишається безпека дітей, і батьки самі визначатимуть, яку форму навчання обирати.

"Хочу наголосити: безпека на першому місці. Батьки будуть обирати: якщо батько або мати вважає, що у дитини є небезпека при відвіданні школи, в цьому контексті діти можуть навчатися за програмою онлайн, або сімейною, або індивідуальним навчанням, або екстернатом, тому ці умови передбачені", - підкреслив Шкарлет.

За його словами, школи можуть розглядати різні варіанти оптимізації навчального процесу. Наприклад, застосовувати позмінне навчання, змішане навчання - частина предметів онлайн, частина офлайн та ін. Це необхідно для того, аби зменшити одночасне перебування в школі великої кількості дітей.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих території та зони бойових дій. Звільнять від оплати і тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.

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