Батьки пережили шок: у Тернополі в маршрутці 4-річний хлопчик травмувався медичною голкою, яка була у сидінні

Дитині за три місяці потрібно зробити додаткові аналізи, щоб отримати остаточні результати.

У Тернополі в маршрутці №13 4-річний хлопчик випадково вколовся медичною голкою, яка була у сидінні. Батьки хвилювались, щоб дитина не підхопила ВІЛ-інфекцію та відвезли хлопчика до медиків.

Про це пише terminovo.te.ua з посиланнями на батька хлопчика Миколу Петрука.

Чоловік розказав, що його дружина з сином повертались з прогулянки та сіли у маршрутку №13. Поки мати розплачувалась з водієм, хлопчик побіг вперед та сів на вільне місце. Тоді дитина поскаржилась матері на те, що вкололась. Жінка ж побачила, що із штанів дитини стирчить медична голка, а на нозі є прокол. Мати одразу відвезла дитину в травмпункт.

Медики пояснили, що все буде добре, головне, щоб голка була давно використаною, оскільки лише за таких умов можливе інфікування небезпечною хворобою. Згодом батьки відвезли дитину в Центр профілактики і боротьби зі СНІДом. Там їм порекомендували зробити аналіз через три місяці, оскільки лише тоді можна зробити висновок про ймовірність інфікування.

"Як нам пояснили, на 99% ВІЛ-інфекції немає, бо вона нестійка до впливу навколишнього середовища і найчастіше передається із крові в кров, приміром коли медики травмуються під час операції чи випадково коляться після введення ін’єкцій. Також нам сказали, обов’язково через пів року здати аналіз крові на гепатит, бо він стійкіший і може лишитися на голці тривалий час. Інкубаційний період гепатиту – пів року", - каже батько хлопчика Микола Петрук.

Батько хлопчика розповів, що вони не звертались до правоохоронців, оскільки пережили шок та хвилювались за стан здоров'я сина.

У Тернопільській міській раді повідомили, що їм нічого про інцидент невідомо. Перевізник, у маршрутці якого травмувалась дитина, ситуації не коментує.

У відділі комунікації поліції в Тернопільській області кажуть, що люди часто повідомляють про голки у під’їздах, закинутих дворах, під мостами. Скарг щодо голок у маршрутках до правоохоронців ще не надходило.



Нагадаємо, в Одесі батьків судитимуть за недбальство.

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