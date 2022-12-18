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Батьки підірвалися на міні: вісьмох дітей-сиріт всиновив їхній 24-річний дядько-військовий

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Батьки підірвалися на міні: вісьмох дітей-сиріт всиновив їхній 24-річний дядько-військовий

Найстаршій дитині у родині – 13 років, наймолодшій – 2 місяці.

Вісьмох дітей з Житомирщини, які стали сиротами після загибелі їхніх батьків на міні, всиновив їхній 24-річний дядько-військовослужбовець.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"У родині Дубовець з Житомирщини восьмеро дітей. Найстаршому 13 років. Наймолодшій 2 місяці. Живуть в селі Копище, що на кордоні з Білоруссю. Днями батьки трагічно загинули, їхнє авто підірвалось на міні", – зазначила Верещук.

© Ірина Верещук
Фото: Ірина Верещук

За її словами, заяву на опікунство восьми сиріт подав їхній рідний дядько. Чоловікові – 24 роки, він військовий.

"Під час війни багато трагедій. Але життя має йти далі. Завдяки от такому молодому хлопцю, який взяв на себе відповідальність за вісьмох діток. А наше з вами завдання – зробити так, щоб такий хлопець знав, що він не сам", – підсумувала міністерка.

©

Раніше ТСН.ua писав, що відомо про родину із 1,5-річним хлопчиком, яких вбила російська ракета у Кривому Розі.

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Дата публікації
Перегляди
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