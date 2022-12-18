Батьки підірвалися на міні: вісьмох дітей-сиріт всиновив їхній 24-річний дядько-військовий

Вісьмох дітей з Житомирщини, які стали сиротами після загибелі їхніх батьків на міні, всиновив їхній 24-річний дядько-військовослужбовець.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"У родині Дубовець з Житомирщини восьмеро дітей. Найстаршому 13 років. Наймолодшій 2 місяці. Живуть в селі Копище, що на кордоні з Білоруссю. Днями батьки трагічно загинули, їхнє авто підірвалось на міні", – зазначила Верещук.

Фото: Ірина Верещук

За її словами, заяву на опікунство восьми сиріт подав їхній рідний дядько. Чоловікові – 24 роки, він військовий.

"Під час війни багато трагедій. Але життя має йти далі. Завдяки от такому молодому хлопцю, який взяв на себе відповідальність за вісьмох діток. А наше з вами завдання – зробити так, щоб такий хлопець знав, що він не сам", – підсумувала міністерка.