Батьки пиячили: в Одеській області з родини забрали шістьох дітей

Батьки пиячили: в Одеській області з родини забрали шістьох дітей

На подружжя склали протоколи.

У Березівському районі Одеської області з родини вилучили шістьох дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

До Центру соціально-психологічної реабілітації направили чотири дівчинки та два хлопчики віком від 5 до 14 років. Співробітники ювенальної поліції розповіли, що батьки малечі зловживають спиртними напоями та не приділяють увагу вихованню й розвитку дітей.

З подружжям проводили профілактичні бесіди, але ніяких змін не відбулося. Також чоловіка та жінку вже притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство та неналежне виконання батьківських обов’язків.

Наразі на подружжя склали протоколи за ст. 173-2 та ст. 184 КУпАП.

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Нагадаємо, що у Тернополі на вул. Микулинецькій врятували 4-річного хлопчика, який жив в антисанітарії з агресивним співмешканцем матері, що погрожував його побити.

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