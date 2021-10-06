Батьки відмовились від щеплення через релігію: у МОЗ розповіли подробиці про поліомієліт в 1,5-річної дитини

Батьки відмовились від щеплення через релігію: у МОЗ розповіли подробиці про поліомієліт в 1,5-річної дитини

Медики встановлюють контактних осіб дитини.

У Рівненській області в 1,5-річної дитини медики діагностували поліомієліт. Батьки дитини свідомо відмовились від щеплення через релігійні переконання.

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Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

"Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок", - зазначили в МОЗ.

В області вже працює команда медиків та вірусологів, які встановлюють всіх контактних осіб.

"Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя", - наголосили в МОЗ.

Відзначимо, що поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Нагадаємо, оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації Центру громадського здоров’я попереджав про високі ризики поширення поліомієліту в Україні.

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