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Батьки загиблих учасників бойових дій на Донбасі звернулися до російських матерів і дружин

Батьки загиблих учасників бойових дій на Донбасі звернулися до російських матерів і дружин

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Батьки загиблих учасників бойових дій на Донбасі звернулися до російських матерів і дружин

Відео поширюватимуть соцмережами.

Зупинити війну і не відпускати своїх синів воювати з Україною. Таке звернення до матерів Росії записали у Дніпрі батьки загиблих учасників бойових дій на Сході.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 лютого.

Зазначається, що люди зібралися на алеї Героїв, біля портретів своїх дітей аби просити більше такого не допустити.

Відео поширюватимуть соцмережами. Сподіваються таким чином достукатись до свідомості російських матерів і дружин.

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Батьки загиблих учасників бойових дій на Сході звернулися до російських матерів і дружин | Новини України

Батьки загиблих учасників бойових дій на Сході звернулися до російських матерів і дружин | Новини України
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