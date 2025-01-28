Батьки застукали свою доньку у ліжку із чоловіком: те, що вони зробили шокує

Батько дівчини, застукавши пару у ліжку, поліції не викликав та вирішив самостійно поквитатись із коханцем доньки. Все могло закінчитись трагічно.

У Кривому Розі до іспитового терміну засудили чоловіка, який застукав свою неповнолітню доньку у ліжку з чоловіком. Він накинувся на ймовірного коханця дівчини, побив його, закрив у гаражі, через що хлопець намагався вчинити суїцид.

Про це йдеться у вироку Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу.

За даними суду, інцидент трапився у серпні 2024 року. Підсудний разом із дружиною повернулись додому. Там вони побачили свою напівоголену неповнолітню доньку та незнайомого чоловіка, який виявився військовослужбовцем.

Батько запідозрив, що у пари були статеві стосунки. Він накинувся на ймовірного коханця своєї доньки та побив його. Далі чоловік змусив потерпілого сісти в авто та вивіз його до гаража. Там чоловік вкотре побив знайомого доньки та закрив його у підвалі. Через пів години чоловік повернувся та побачив, що потерпілий повісився. Він кинувся рятувати хлопця та відвіз його до лікарні. На щастя, медики реанімували потерпілого.

У січні потерпілий та підсудний уклали угоду про примирення.

На суді батько дівчини провину визнав, він просив затвердити угоду про примирення. Потерпілий зазначив, що він не проти укладення цієї угоди.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 146, ч 1 ст. 120 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Полтавській області до 6 років позбавлення волі засудили чоловіка, який виховує трьох дітей, через сексуальні домагання до 11-річної дівчинки.

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