Батьків не було вдома, а молодший брат втік: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дівчинку 

У Синельниковому Дніпропетровської області чоловік заліз до чужого будинку і зґвалтував 12-річну дівчинку. Зловмисником виявився раніше судимий місцевий мешканець.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

"Підозрюваний, перебуваючи на одній із вулиць міста, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Наразі вказане домоволодіння винаймала інша родина з дітьми. Пересвідчившись у відсутності дорослих, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час молодший хлопчик вибіг на подвір’я та сховався. Зловмисник, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку. Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину", - розповіли у прокуратурі.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині, у місті Глобино, 28-річний житель Кременчуцького району зґвалтував малолітню дівчинку.

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