Батьків просять бути пильними: окупанти використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ

Окупанти штовхають дітей до кримінальної відповідальності, виманюючи у них інформацію про позиції українських військових.

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки позицій Збройних сил України.

"Тому СБУ звертається до всіх батьків із проханням бути пильними щодо переписок та контактів своїх синів і дочок", - повідомили у Службі безпеки України.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram. Загарбники обіцяли сплатити гроші за інформацію про позиції українських військових на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдатів діяли не через месенджер, а безпосередньо запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування військ ЗСУ. Хлопець злякався, проте окупанти його "заспокоїли", мовляв, через те, що він неповнолітній, покарання за злочин уникне.

"Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу. Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що в Україні вона настає, коли особі виповнюється 16 років, а в окремих випадках – з 14 років", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, у Херсоні блогеру прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді.

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