Батьківщина легендарного "Щедрика": волонтер показав, який вигляд має Покровськ на Донеччині (відео)

На тлі розповіді волонтера можна почути нескінченні постріли, бо окупати зовсім близько.

У Мережі з'явилися кадри з Покровська на Донеччині, зняті у Різдво 25 грудня. Місто, попри нищівну російську агресію, живе.

Відео оприлюднив волонтер Денис Христов із позивним "Голландець".

Класика російського жанру

За словами Христова, цинічні росіяни нещодавно вгатили по складу з гуманітарною допомогою. Нічого нового від росіян вже й не очікують, для них це – класика.

"У місті дуже неприємна тиша. Тиша перед бурею", – зазначив він.

Втім у місті зустрічаються місцеві, хоча й небагато.

"Місто живе, місто тримається. І навіть в деяких районах можна знайти запашну каву", – додав волонтер.

Який вигляд має Покровськ на Донеччині

Раніше мелодія “Щедрика”, яка зачаровує весь світ у період різдвяних свят, прозвучала неподалік міста Покровська, де колись жив і працював її творець, композитор Микола Леонтович. Сьогодні тут готуються до оборони від російських окупантів.

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